Ten warszawski biurowiec zdobył "Oscara nieruchomości"

Organizowany od 1991 r. MIPIM Awards, to jeden z najważniejszych konkursów w branży, nazywany "Oscarem nieruchomości". W szranki co roku stają w nim najlepsze zbudowane i planowane projekty z całego świata. Tym razem wyróżnienie w jednej z najważniejszych kategorii trafiło do Polski. Zobaczcie zwycięzcę konkursu oraz projekty, które przegrały w starciu z Warsaw Spire. Zgadzacie się z werdyktem jury?