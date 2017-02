3 mln zł za 27 mkw. mieszkania? Najmniejsze domy świata są w cenie

Moda na domy o powierzchni zaledwie kilkunastu metrów kwadratowych trwa od lat. W Londynie na sprzedaż trafiła nieruchomość o powierzchni zaledwie 27 mkw., za którą trzeba zapłacić równowartość prawie 3 mln zł. Zważywszy na lokalizację, to atrakcyjna cena. Przykładów kompaktowych nieruchomości można mnożyć wiele. We Włoszech nieruchomość uznana za rekordowo małą mierzy zaledwie... 7 mkw. W Polsce jak grzyby po deszczu w kolejnych miastach wyrastają mikro apartamenty. Takie jest zapotrzebowanie. Małe domy to niska cena i niskie koszty utrzymania, dlatego rośnie ich popularność. Oto najmniejsze nieruchomości świata. Mikroskala robi wrażenie...