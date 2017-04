Nowy gracz na giełdzie. Zadebiutowała pierwsza spółka typu REIT

Fot. mat. prasowe GPW

Akcje Griffin Premium RE.. trafiły do obrotu na warszawskiej GPW. To już spółka numer 487 na parkiecie, ale numer jeden jeśli chodzi o firmy typu REIT, skoncentrowane na nieruchomościach biurowych i biurowo-handlowych. Na razie inwestorzy z dużym dystansem podchodzą do debiutanta.

Nowe akcje Griffin Premium RE.. sprzedawane były inwestorom jeszcze przed wejściem na giełdę po 5 zł 70 gr sztukę. Taki kurs obowiązywał też na starcie czwartkowej sesji. W kolejnych godzinach wahania były minimalne i po godzinie 16:00, a więc na godzinę przed zakończeniem handlu na giełdzie kosztowały 5,63 zł, czyli kurs był 1,23 proc. na minusie.

Widać więc, że inwestorzy nie rzucili się na udziały debiutanta z wielkim entuzjazmem. Jednak nie tylko w przypadku tej spółki aktywność giełdowych graczy była w ostatnich godzinach niewielka. Cała giełda zdaje się być już w przedświątecznej atmosferze.

Na uwagę zasługuje dosyć wysoka wartość transakcji. Właściciela zmieniły akcje Griffin Premium o wartości ponad 12 mln zł. To trzynasty najwyższy wynik wśród wszystkich 487 spółek notowanych na GPW.

Do obrotu trafiło łącznie ponad 89 mln akcji, w tym prawie 67 mln akcji sprzedawanych przez wcześniejszych akcjonariuszy oraz 22 mln akcji nowo emitowanych. Wszystkie przydzielono 1 850 inwestorom, w tym: 1 809 inwestorom indywidualnym oraz 41 inwestorom instytucjonalnym. Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 508 mln 253 tys. 171 zł.

Griffin Premium RE.. jest 487. spółką notowaną na głównym rynku, w tym 54. spółką zagraniczną, oraz 4. debiutem na tym rynku w 2017 roku i pierwszą spółką typu REIT. To jednak nie pierwsza spółka, która przedstawiając siebie jako REIT próbuje swoich sił w ofercie publicznej. W ubiegłym roku na warszawską giełdę próbowała wejść spółka Reino, jednak jej oferta nie spotkała się z zainteresowaniem inwestorów i ostatecznie spółka porzuciła swoje plany.

Można jednak założyć, że w tym roku jeszcze wiele firm będzie kusiło inwestorów słowem REIT, które w ostatnich miesiącach zostało mocno wypromowane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Można o tym przeczytać w WP money.

Co to REIT? To najprościej ujmując pewien typ funduszu inwestycyjnego dzięki któremu inwestorzy dysponujący mniejszymi środkami mogą lokować swoje pieniądze w nieruchomości.

Griffin Premium RE.. to pierwsza w Polsce spółka typu REIT, skoncentrowana na nieruchomościach biurowych i biurowo-handlowych. W portfelu ma 9 obiektów w 5 głównych miastach Polski, o łącznej powierzchni najmu brutto około 170 tys. metrów kwadratowych.