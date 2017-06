Rekordowa dywidenda z PKN Orlen. Skarb Państwa czeka na ponad 350 mln zł

Fot. Stefan Maszewski/REPORTER

3 zł na jedną akcję dostanie każdy inwestor, który 14 lipca będzie właścicielem papierów PKN Orlen. Tegoroczna dywidenda jest o 1 zł wyższa niż przed rokiem i jednocześnie najwyższa w historii spółki.



Walne zgromadzenie płockiego koncernu, w którym 27,5 proc. akcji na Skarb Państwa, zdecydowało, że przeznaczy na dywidendę 1,28 mld zł z ubiegłorocznego zysku. Oznacza to, sumę w wysokości 3 zł na każdą akcję. Biorąc pod uwagę piątkowy kurs otwarcia, oznacza to stopę dywidendy (a więc stosunek wysokości dywidendy do kursu akcji) na poziomie 2,7 proc.

W ubiegłym roku dywidenda z PKN Orlen wyniosła 2 zł na akcję, ale stopa dywidendy była zbliżona do obecnej (około 3 proc.), dlatego, że kurs akcji był znacznie niższy niż obecnie. Warto bowiem pamiętać, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy papiery PKN Orlen podrożały o około 70 proc.

Pozostałą kwotę zyski, czyli ponad 4 mld zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy to 14 lipca - oznacza to, że tego dnia inwestor powinien być formalnie właścicielem akcji, by załapać się na dywidendę. Jej wypłata nastąpi 4 sierpnia.

Kwota dywidendy w wysokości 3 zł na akcję oznacza, że Skarb Państwa jako akcjonariusz dostanie z PKN Orlen ponad 353 mln zł.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Kurs akcji PKN Orlen od początku 2017 roku