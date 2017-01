Akcje spółki podrożały o kilkanaście tysięcy procent. KNF: To manipulacja

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Wystarczyły mniej niż dwa miesiące, by kilku inwestorów zdołało podnieść wartość notowanej na NewConnect spółki Innovative Commerce z 730 tys. zł do... ponad 95 mln zł. Co ciekawe, spółka od 2014 r. nie pochwaliła się żadnymi przychodami.

Komisja Nadzoru Finansowego dopatrzyła się manipulacji na akcjach czeskiej spółki z branży internetowej Innovative Commerce. W opublikowanym komunikacje nadzór finansowy podaje, że w bardzo krótkim czasie grupa kilku inwestorów zdołała w nienaturalny sposób podnieść kurs jej akcji o prawie 13 tys. proc. To nie pierwszy taki przypadek na warszawskiej giełdzie.

Kurs w górę, choć spółka nie prowadzi działalności

KNF wróciła w ten sposób do sprawy, o której pisaliśmy w grudniu w WP money. Wtedy notowania spółki zostały zawieszone właśnie ze względu na podejrzenie manipulacji kursem jej akcji. Podaliśmy wówczas, że kto w październiku 2016 r. zainwestował 1 tys. zł w papiery Innovative Commerce, już w grudniu miał nawet ponad 120 tys. zł zysku. Tylko teoretycznie, bo liczba akcji tej spółki, które codziennie zmieniała właściciela, wskazywała, że inwestorowi bardzo trudno byłoby zrealizować swój zysk.

KNF po zbadaniu sprawy przypomina, że od początku notowań czeskiej spółki na NewConnect kurs jej akcji spadał z poziomu 4,50 zł do 39 gr. Co istotne, w całym 2014 r. obrót papierami sięgnął zaledwie 724 zł w trzech transakcjach. Ponadto przez kilka miesięcy notowania były zawieszone ze względu na brak umowy z tzw. animatorem rynku.

Szaleństwo na akcjach Innovative Commerce zaczęło się jesienią ubiegłego roku. Urzędnicy zauważają, że tak dynamiczny wzrost kursu akcji nie znajduje żadnego uzasadnienia, głównie dlatego, że spółka w praktyce nie prowadzi działalności operacyjnej, a od 2014 r. nie pochwaliła się żadnymi przychodami. Przynosi za to straty.

Źródło: WP money na podstawie danych KNF.

KNF dopatrzyła się manipulacji kursem akcji w działaniach trzech inwestorów. Wśród nich jeden w 18 przypadkach miał zawierać transakcje "sam ze sobą". Takie cuda są możliwe, bo "występował równocześnie jako kupujący i sprzedający". Działo się to głównie na tzw. fixingach, czyli podczas ustalania kursu otwarcia lub w transakcjach wyznaczających kurs zamknięcia.

Jak podaje KNF, "w badanym okresie wskazana powyżej grupa 3 inwestorów zwiększyła swój stan posiadania akcji ICM o 1,4 proc., zawierając 600 transakcji kupna o łącznym wolumenie 48519 akcji i 212 transakcji sprzedaży o łącznym wolumenie 20155 akcji".

KNF w komunikacie nie informuje o dalszych krokach w sprawie manipulacji. Taka działalność jest jednak w Polsce nielegalna. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi dość jasno stwierdza, że manipulacja to m.in. "składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych". Przepisy przewidują za to odpowiedzialność w postaci grzywny do 5 mln zł lub nawet pozbawienia wolności.

Manipulacje na NewConnect się zdarzają

To nie pierwszy przypadek, gdy KNF dopatrzyła się manipulacji na rynku NewConnect, który w założeniu miał być miejsce dla małych, innowacyjnych firm z szansą na szybki rozwój.

Urzędnicy badali m.in. sprawę spółki Elkop Energy, której akcje w 2012 r. w ciągu około 2 miesięcy podrożały o ponad 1900 proc. Wystarczyło do tego 47 sesji giełdowych, podczas których na papierach spółki miało miejsce 76 transakcji na łączną liczbę 101 akcji. W tym czasie kapitalizacja spółki wzrosła z 25,28 mln zł do 510,25 mln zł.