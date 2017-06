Prezes KGHM walczy o utrzymanie stanowiska. Spółka wejdzie do Arabii Saudyjskiej i Indonezji?

Fot. Mat. prasowe ministerstwa rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki

Już w środę 21 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM może zdecydować o ważnych zmianach kadrowych w miedziowym koncernie. Najprawdopodobniej dojdzie też do wymiany członków rady nadzorczej. Ci w obecnym składzie spotkają się we wtorek 13 czerwca po raz ostatni.

Chociaż posiedzenie rady nadzorczej KGHM zostało zwołane już wcześniej w związku z rezygnacją Piotra Walczaka, wiceprezesa ds. produkcji (ze skutkiem właśnie na 13 czerwca, rada nadzorcza musi powołać osobę na jego miejsce), to i tak cieniem na wtorkowym spotkaniu położy się ostatnia afera w KGHM. Po weekendowych doniesieniach o skandalicznych obchodach Dnia Hutnika pracę stracił już szef huty w Głogowie Andrzej Szydło.

Sam zarząd KGHM odciął się od tego, by miał jakąkolwiek wiedzę o tym, że podczas imprezy pojawią się nawiązania do katastrofy smoleńskiej. Tymczasem na zdjęciu opublikowanym przez dziennikarza "Gazety Polskiej Codziennie" widać m.in. hostessy przebrane za stewardessy, które trzymają model samolotu z napisanym na skrzydłach "TU POLEWAJ".

"Ubolewam, że zachowania niektórych uczestniczek wydarzenia stanowiły złamanie podstawowych norm etycznych, obowiązujących w naszej firmie. Na takie zachowania nie ma przyzwolenia zarządu KGHM w związku z czym wyciągnięte zostaną daleko idące konsekwencje personalne" - napisał Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes KGHM w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej spółki.

To właśnie o jego losach zdecydują posiedzenia: rady nadzorczej we wtorek oraz przede wszystkim walne zgromadzenie zaplanowane na 21 czerwca. Warto zwrócić uwagę, że do porządku obrad walnego reprezentujący Skarb Państwa minister energii wpisał już punkt dotyczący zmian w radzie nadzorczej. Jest więc prawdopodobne, że sprawa potoczy się utartym już w innych spółkach schematem - zmiany w radzie nadzorczej, a potem zmiany w zarządzie. Weekendowe doniesienia o biesiadzie pracowników KGHM prezesowi raczej nie pomogą.

Najbliższe dni odpowiedzą więc na pytanie, kto będzie realizował plany miedziowej spółki. A te - jeżeli wierzyć wtorkowym doniesieniom "Dziennika Gazety Prawnej" - znacznie odbiegają od tego, co KGHM realizował dotychczas. Gazeta pisze bowiem o tym, że KGHM jest zainteresowany budową hut miedzi w Arabii Saudyjskiej i Indonezji.

Jednocześnie spółka porzuciła plany rozwoju inwestycji w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Z informacji gazety wynika, że niewykluczone jest przejęcie kopalni przez japońskiego partnera inwestycji - Sumitomo.

To spora zmiana, zwłaszcza jeżeli przypomnimy sobie, że inwestycja w Chile była jedną z flagowych za czasów prezesa Herberta Wirtha.

Teraz KGHM ma być zainteresowany budową dwóch hut miedzi elektrolitycznej o zdolności produkcyjnej 300 tys. ton rocznie każda - w Arabii Saudyjskiej i w Indonezji. Łączny koszt jest szacowany na 1,3-1,7 mld dolarów. Partnerami w tych przedsięwzięciach mogłyby być spółki Mostostal Zabrze i Siemens - dodaje "DGP".

Kurs akcji KGHM od początku 2017 roku