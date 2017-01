Fundusz pokazał prognozy. Na akcjach można zarobić 12 procent

Fot. UI TFI Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI

Najbliższych dwanaście miesięcy przyniesie zyski posiadaczom akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie - takiego zdania jest Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI, które zaprezentowało swoje prognozy na 2017 r.

Zarządzający w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Union Investment stawiają w tym roku na rynek akcji. Według nich inwestorzy mają szanse zarobić 10-12 proc., dzięki ożywieniu na polskiej giełdzie. Zbigniew Jakubowski uważa, że rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku wzrosty będą kontynuowane.

- W grudniu minionego roku wzrosty przyspieszyły. Przyczynił się do tego transfer kapitału z obligacji do funduszy ETF inwestujących w Polsce. W 2017 roku warszawski parkiet powinien odzyskać siły i przełamać słabość, którą wykazywał w stosunku do zagranicznych indeksów - przekonuje wiceprezes UI TFI.

WIG20 wobec zagranicznych indeksów od początku 2016 r.



Zbigniew Jakubowski dodaje: - Naszym zdaniem w 2017 roku kapitał inwestycyjny przesunie się ze spółek wzrostowych do spółek, które oferują stabilne zyski i dywidendy. Najbardziej skorzystają na tym sektory: infrastrukturalny, bankowy i wydobywczy.

Zarządzający dość ostrożnie podchodzą za to do rynku akcji tureckich. Według nich cel na ten rok to w tym przypadku wzrost o 5 proc. Taki wynik i tak byłby niezły, zważywszy na sytuację polityczną w tym kraju. Warto zauważyć, że w 2016 r. fundusze akcji tureckich na polskim rynku straciły średnio ponad 2 proc. Dodatkowo zauważalny był odpływ klientów, którzy w ciągu całego roku wypłacili z tych funduszy o 90 mln zł więcej niż do nich wpłacili.

Prognoza stóp zwrotu dla poszczególnych funduszy na 2017 r. Fundusze Prognoza (w proc.) Gotówkowe i pieniężne 2-2,6 Obligacyjne 3-4 Obligacji Nowej Europy 4,5 Stabilnego wzrostu i zrównoważone 5-7 Akcji polskich (w tym MiŚ) 10-12 Akcji tureckich 5 Akcji Nowej Europy 12

Źródło: WP money na podstawie Union Investment TFI.

Wiceprezes Union Investment TFI zaznacza, że rynkowi akcji powinna sprzyjać polityka prowadzona przez Donalda Trumpa. - Od czasu listopadowych wyborów prezydenckich trwa przepływ kapitału z obligacji rządowych do akcji. Jeśli Donald Trump przeforsuje swoje postulaty dotyczące polityki fiskalnej w USA, obecny cykl koniunkturalny może się wydłużyć o kolejne dwa lata - ocenia Zbigniew Jakubowski.

Jeżeli chodzi o prognozy makroekonomiczne dla Polski, to UI TFI zakłada, że wzrost PKB w tym roku sięgnie maksymalnie 3 proc. Inflacja ma z kolei dojść do poziomu 1,5 proc. jeszcze w pierwszym półroczu. Zarządzający zakładają, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym poziomie (referencyjna 1,5 proc.).

UI TFI jest więc kolejną instytucją finansową, która w swojej prognozie gospodarczej jest mniej optymistyczna od rządu. W budżecie na 2017 r. rząd założył bowiem wzrost PKB o 3,6 proc. Tymczasem np. BZ WBK prognozuje wzrost o 2,7 proc.

O tym, że akcje spółek notowanych na GPW dają inwestorom szanse na zyski w 2017 r., są również przekonani analitycy, których poprosiliśmy o "typy" spółek z potencjałem wzrostowym. Można o nich przeczytać w WP money.

Bez względu na to, czy jako inwestor kupujesz akcje bezpośrednio na giełdzie, czy też lokujesz oszczędności w funduszach akcji, powinieneś pamiętać o wysokim ryzyku związanym z taką inwestycją. Szansa na wyższe zyski zawsze wiąże się bowiem z większym ryzykiem strat, jeżeli np. prognozy się nie sprawdzą.