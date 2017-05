Telewizja WP ma być rentowna w drugiej połowie 2018 roku

Fot. Daniel Tomasz/WP

- We wrześniu przyszłego roku chcemy mieć oglądalność na takim poziomie, by przestać dokładać - zapowiada prezes Wirtualnej Polski Jacek Świderski. Podkreśla, że w statystykach widać odwrócenie trendu w oglądalności i coraz częściej stacja jest nawet numerem jeden wśród bezpośrednich konkurentów na MUX8.

- Chcemy na koniec drugiego kwartału tego roku pokazać jeszcze lepsze wyniki oglądalności. Perspektywy całego roku dla TV zaprezentujemy po półroczu - wskazuje prezes Wirtualnej Polski. Jak przekonuje, we wrześniu przyszłego roku oglądalność może osiągnąć taki poziom, by nie trzeba było już dokładać do telewizyjnego biznesu.

Według danych zaprezentowanych przez grupę, oglądalność WP TV kształtuje się na poziomie około 0,25 proc. To poziom zbliżony do innych nowych stacji z MUX8, a WP TV cały czas ma znacznie mniejszy zasięg techniczny.

- Liczymy, że wynik za maj będzie już istotnie lepszy. To będzie pełny miesiąc po reorganizacji. Na koniec maja szykujemy kolejną zmianę w ramówce. Dołączymy filmy i kabarety. W wydatkach poruszamy się w budżecie - podkreśla szef Grupy WP. W lipcu ma się odbyć kampania billboardowa stacji, a w sierpniu telewizyjna.

- Mamy duży komponent widza z dużego miasta i w takiego celujemy, szczególnie kobiety. Dążymy do zbudowania takiej bazy widzów, aby projekt był rentowny. W tym celu przeprowadziliśmy zmiany osobowe i wprowadziliśmy nową ramówkę. W pierwszym kwartale wydaliśmy 4 mln zł na TV wobec planowanych 3 mln zł. Zmiany były konieczne i widzimy ich pozytywne efekty - wskazuje Świderski.

Według słów prezesa, koszty segmentu telewizyjnego mają maleć wraz z kolejnymi kwartałami.

Notowana na warszawskiej giełdzie Wirtualna Polska Holding zaprezentowała we wtorek raport finansowy za pierwszy kwartał tego roku. Może pochwalić się wzrostem całkowitych przychodów z 88,5 do 103,5 mln zł w ciągu roku, co jednak nie przełożyło się na wzrost zysków. Netto grupa zarobiła od stycznia do marca niecałe 3 mln zł wobec 8,18 mln zł rok wcześniej. Na łączne wyniki grupy w dużym stopniu wpływały koszty związane z rozwijaniem uruchomionej w grudniu Telewizji WP. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 roku segment TV wygenerował ujemną EBITDĘ w wysokości 4 mln zł.

Blisko połowę wyniku EBITDA na poziomie 20,8 mln zł grupa ma z e-commerce i spodziewa się, że udział tego segmentu w wyniku na tym poziomie powinien sukcesywnie rosnąć.

- Mieliśmy wybitny kwartał w segmencie e-commerce i jest on przyszłością. Ma najlepsze perspektywy do wzrostu i pozostajemy 'akwizycyjni' w tym obszarze - komentuje sytuację prezes Świderski. Podkreśla, że wszystkie segmenty e-commerce bardzo dobrze się rozwijają, a segment finanse, który w ubiegłym roku ucierpiał w wyniku kwestii legislacyjnych, w drugim kwartale powinien pokazać wzrosty.

W segmencie mobilnym spółki e-commerce Domodi i Allani zanotowały przychody z urządzeń mobilnych na poziomie przekraczającym sprzedaż z PC-etów (49 proc. mobile web i 7 proc. mobile app vs. 44 proc. desktop).

Podsumowując rynek reklamy, prezes Świderski wskazał, że pierwszy kwartał na rynku był słabszy na tle bardzo dobrej końcówki 2016 roku. - Nie jest to dla nas szczególny powód do niepokoju. Rynek ma taką tendencję, obserwowałem to wielokrotnie. My jesteśmy na naszej ścieżce budżetowej i jesteśmy odporni na wahania koniunktury dzięki strukturze przychodów - podsumował prezes.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek.