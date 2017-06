Wall Street na minusie. Wraca presja na firmy technologiczne

Fot. Xinhua/eyevine/EAST NEWS

Podczas gdy giełda w Polsce miała w czwartek przerwę, handel akcjami normalnie odbywał się w Stanach Zjednoczonych. Sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami, a przyczyniły się do nich spółki technologiczne. Opadły już emocje związane ze środowym posiedzeniem Fed.

Dow Jones Industrial na zamknięciu giełdy w czwartek był 0,07 proc. pod kreską. To najmniejszy wymiar kary wśród głównych indeksów z Wall Street. W tym samym czasie S&P500 tracił 0,22 proc., a technologiczny Nasdaq Composite 0,47 proc.

Jakie spółki technologiczne były najsłabsze? W tym niechlubnym gronie znalazły się m.in. Apple, Alphabet (dla którego rekomendację obniżyli analitycy Canaccord Genuity), Facebook, Netflix, AMD i Lam Research.

Notowania indeksu Nasdaq (linia przerywana - punkt odniesienia)





Wydarzeniem tygodnia było środowe posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która podwyższyła główną stopę procentową do 1,00-1,25 proc. z 0,75-1,00 proc. To już druga podwyżka stóp procentowych w USA w tym roku i trzecia w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Szefowa Fed Janet Yellen ceniła, że gospodarka USA "ma się dobrze", "wykazuje odporność", a rynek pracy jest "silny", co stwarza warunki do wzrostu inflacji. Traderzy wyceniają teraz na mniej niż 50 proc. szanse kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA do czerwca 2018 roku.

W czwartek nastąpił zaś wysyp danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 8 tys. do 237 tys. z 245 tys. tydzień wcześniej. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 241 tys.

Z kolei indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork wzrósł w czerwcu do 19,8 pkt. z minus 1,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podała z kolei nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie do 5,0 pkt. Wartość indeksu aktywności wytwórczej powyżej zera wskazuje na rozwój w tym sektorze.

Poznaliśmy też inny odczyt. Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed wyniósł w czerwcu 27,6 pkt. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 24,9 pkt. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł jednak aż 38,8 pkt. Do tego produkcja przemysłowa pozostała bez zmian względem wyniku sprzed miesiąca.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło w maju 76,6 proc. Tutaj analitycy oczekiwali wyniku 76,8 proc. W poprzednim miesiącu wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 76,7 proc. Z kolei indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wyniósł w czerwcu 67 pkt. - poinformowała NAHB. Analitycy oczekiwali indeksu na poziomie 70 punktów.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają wprawdzie o 7 centów, ale za to w środę spadły aż o 1,73 USD po danych o wzroście zapasów benzyny w USA. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 44,66 USD - najniżej od połowy listopada 2016 roku.