GPW zawiesza obrót akcjami spółki Petrolinvest. To ostatni dzień, by złożyć zlecenie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła obrót akcjami spółki Petrolinvest od czwartku 29 czerwca.

Decyzja ma związek z wcześniejszym żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego. KNF informowała już, że zażądała zawieszenia handlu akcjami Petrolinvestu z powodu "okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu".

Zgodnie z informacją GPW zlecenia maklerskie przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do środy 28 czerwca włącznie, stracą ważność po zakończeniu sesji. Od 29 czerwca nowe zlecenia nie będą przyjmowane.

Tymczasem Petrolinvest chce przekonać urzędników i władze GPW do przeniesienia notowań na rynek NewConnect. Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki wyraziło we wtorek zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na tym rynku wszystkich akcji spółki.

Byłby to pierwszy przypadek przenosin spółki z ważniejszego rynku na ten uznawany za mniej ważny. Dotąd kierunek był przeciwny, tj. spółki, by zyskać na prestiżu, zwiększyć płynność akcji i przez to poprawić swoją zdolność pozyskania kapitału, przechodziły na rynek główny.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.

