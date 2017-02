Mają tylko 24 godziny. Znów mogą wymyślić genialny produkt. Już raz to zrobili

Licząca 75 osób grupa polskich inżynierów ma tylko dobę, by wymyślić niezwykły produkt lub aplikację. Być może, z pomysłów, które narodzą się w Warszawie, w przyszłości skorzystają ludzie na całym świecie

P&G Central Europe Open Data Hackathon – tak nazywa się niezwykłe spotkanie, które rozpocznie się 10 lutego (piątek) o godz. 17.00 i potrwa aż do godz. 18.00 w sobotę, w siedzibie P&G przy ul. Zabranieckiej 20 w Warszawie.

Wykorzystają dane

P&G Open Data Hackathon jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce poświęconym technologii Big Data. Wezmą w nich udział osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu Data Engineering, Data Science, Big Data. Motywem przewodnim Hackathonu jest tworzenie rozwiązań technologicznych i programistycznych: aplikacji, wizualizacji, algorytmów, na podstawie danych giełdowych, demografii, danych z serwisów Twitter, Facebook i YouTube z wykorzystaniem technologii Big Data dla innowacji w P&G.

By to było możliwe, uczestnicy Hackathonu otrzymają dostęp do danych firmy P&G. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Maksymalna liczba uczestników to 75 osób. Spotkanie prowadzone jest w języku polskim.

Polska centrum innowacji

- Procter & Gamble traktuje Polskę jako jedno z najważniejszych centrów innowacji P&G na świecie. Z tego powodu firma zlokalizowała tutaj swoje drugie pod względem wielkości centrum IT na świecie. Pracujące w nim na co dzień polskie teamy wyposażone w najnowsze technologie, takie jak: Big Data, Machine Learning czy Cloud projektują innowacyjne rozwiązania w zakresie analityki biznesowej, marketingu i zarządzania łańcuchem dostaw, które są następnie wdrażane globalnie – powiedział Janusz Dziurzyński, Dyrektor P&G Global Business Services. - P&G CE Open Data Hackathon jest dla nas kolejnym naturalnym krokiem w kierunku poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla naszego biznesu. Z kolei uczestnicy wydarzenia otrzymają niepowtarzalną szansę sprawdzenia się w pracy w innowacyjnym ekosystemie P&G, a jeśli powstałe pomysły okażą się interesujące, być może także wspólnego rozwijania stworzonych przez siebie rozwiązań – dodał Janusz Dziurzyński.

Milion pobrań. Aplikacja dzięki której lepiej myjesz zęby

Jakie innowacje do tej pory współtworzyli polscy specjaliści? Jedną z nich jest aplikacja mobilna Oral-B. Wykorzystuje takie technologie jak BLE (Bluetooth Low Energy) czy inteligentny algorytm, który umożliwia łączenie się ze szczoteczką do zębów Oral-B. Umożliwia to użytkownikom śledzenie sesji mycia zębów. Dodatkowo aplikacja edukuje w zakresie higieny ustnej i przedstawia spersonalizowane opcje pielęgnacji jamy ustnej, które mogą być ustawione przez dentystę. Jest to pierwsza szczoteczka do zębów wykorzystująca technologię Bluetooth pozwalająca śledzić sesje szczotkowania zębów, jaka została wprowadzona na światowy rynek.

Program jest dziś dostępny w ponad 50 krajach i został pobrany już ponad milion razy!

Dostawy do sklepów pod ścisłą kontrolą

Polscy specjaliści koordynowali również projekt Geovis, dedykowany planowaniu całego łańcucha dostaw P&G.

Zastosowane rozwiązanie obejmuje wykorzystanie specjalnych czujników. Wysyłają one nie tylko informacje o lokalizacji pojazdu przez technologię GPS lub GSM. Mogą ponadto wysyłać dane dotyczące takich czynników jak temperatura, wilgotność, oświetlenie, wstrząsy lub ruchy towaru wewnątrz samochodu ciężarowego, umożliwiając tym samym nie tylko śledzenie ruchu ciężarówki i przewidywanie godziny jej dotarcia na miejsce, ale także ochronę przewożonych towarów przed kradzieżą czy uszkodzeniami.

Kolejnym ważnym elementem wykorzystywanej technologii jest oprogramowanie. Unikalna aplikacja zbiera wszystkie dane z czujników i zapisuje wszelkie alerty sygnalizujące niespodziewane lub nieplanowane zdarzenia (takie jak np. zjechanie ciężarówki z trasy lub zatrzymanie), a także informacje o odległości do celu. Aplikacja wykorzystuje zaawansowany algorytm machine learningowy, który uwzględnia nie tylko aktualne, ale również historyczne dane, jak i informacje o warunkach pogodowych i ruchu drogowym. W oparciu o te informacje aplikacja przewiduje czas dotarcia samochodu ciężarowego na miejsce. Dane zbierane przez aplikacje są integrowane z systemami w zakładach produkcyjnych lub centrach dystrybucyjnych i umożliwiają lepsze planowanie i minimalizowanie zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw P&G.

Technologia ta jest już wykorzystywana w USA i obecnie jest wdrażana na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Hackathon z nagrodami

Na osoby, które stworzą najlepsze rozwiązania w ramach Hackathonu, czekają nagrody pieniężne.

Wydarzenie odbywa się w ramach konferencji Big Data Technology Warsaw Summit 2017