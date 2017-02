Polscy miliarderzy obłowili się w styczniu. Akcje ich spółek poszybowały w górę

Fot. Piotr Zajac/REPORTER

Leszek Czarnecki zarobił około 160 mln zł, Roman Karkosik 440 mln zł, a Michał Sołowow grubo ponad miliard złotych. Tyle zyskały na wartości tylko w styczniu należące do nich akcje odpowiednio: Getin Noble Banku, Boryszewa i Synthosu. To m.in. dzięki nim indeks giełdowy mWIG40 zanotował najlepszy miesiąc od ponad 3 lat.

W wyśmienitych nastrojach rozpoczęli nowy rok inwestorzy z warszawskiej giełdy. Prawdziwy boom obserwowaliśmy na akcjach średniej wielkości spółek z indeksu mWIG40. Zyskał on na wartości 10 proc. - prawie taki sam wynik ostatni raz obserwowaliśmy w maju 2013 roku. Wyraźnie lepsze miesięczne statystyki notował w 2009 roku, gdy giełda łapała oddech po przejściu światowego krachu.

W rezultacie ostatnie mocne wzrosty cen akcji podniosły wartość indeksu do najwyższego poziomu od ponad 9 lat.

Notowania indeksu mWIG40 w ostatnich 10 latach





Za takim wynikiem indeksu stoją konkretne spółki. Jak się okazuje, najwięcej zyskały firmy należące do znanych biznesmenów. W miesiąc naprawdę duże pieniądze zgarnęli z giełdy: Roman Karkosik, Leszek Czarnecki i Michał Sołowow. Zajmują oni na liście najbogatszych Polaków Forbes'a odpowiednio 12, 6 i 3 miejsce. Ich łączny majątek wyceniany jest na prawie 13 mld zł.

Roman Karkosik - koniec chudych lat

Najwięcej powodów do zadowolenia ma Roman Karkosik. Notowania akcji należącego do niego Boryszewa (producent m.in. popularnego płynu do chłodnic Borygo) wzrosły w miesiąc o 41 proc! Tym samym biznesmen zyskał na nich prawie 440 mln zł. Tyle w styczniu zarobiło w Polsce blisko 100 tys. ludzi razem wziętych, przyjmując za wynagrodzenie średni poziom płac brutto.

Skąd wzięło się tak nadzwyczajne zainteresowanie spółką? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo Boryszew w ostatnim czasie nie komunikował żadnych przełomowych informacji. Analitycy zwracają jednak uwagę na to, że segment motoryzacyjny spółki w końcu zabłysnął wynikami, po kilku chudych latach.

Inwestorzy oczekują też dobrych wyników, które powinniśmy poznać w kolejnych tygodniach. Apetyty rozbudziły dane za trzeci kwartał 2016 roku. Zysk netto grupy był na poziomie 59 mln zł wobec zaledwie 1 mln zł rok wcześniej.

Styczniowe notowania akcji spółki Boryszew





Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce z zakładami produkcyjnymi zlokalizowanych w 14 krajach na 4 kontynentach i zatrudniająca ponad 9 tys. pracowników. Specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz w przetwórstwie metali nieżelaznych.

Michał Sołowow - rajd na akcjach Synthosu

Drugą najlepszą spółką stycznia indeksu giełdowego mWIG40 był chemiczny Synthos. To m.in. największy w Europie producent kauczuków emulsyjnych. Większość udziałów (62 proc.) kontroluje w firmie biznesmen i znakomity kierowca rajdowy - Michał Sołowow.

Zwyżka notowań akcji Synthosu w styczniu o jedną trzecią przełożyła się na dochód Sołowowa w wysokości 1,2 mld zł! Cena jednej sztuki zwiększyła się z 4,56 do 6 zł, co przy prawie 830 mln akcji daje tak ogromną kwotę. To niebagatelna suma, choć wypada mniej spektakularnie w zestawieniu z ponad 9 mld zł, na jakie wycenia się majątek Sołowowa.

Styczniowe notowania akcji spółki Synthos





Na początku roku w Synthosie doszło do poważnej zmiany w zarządzie. Za sterami zasiadł Zbigniew Warmuz. Zastąpił dotychczasowego prezesa Tomasza Kalwata, który zrezygnował ze stanowiska pod koniec grudnia.

Najbliższą przyszłość spółki dobrze oceniają analitycy Domu Maklerskiego BOŚ. "Synthos pozostaje w gronie naszych faworytów na 2017 rok, zwłaszcza w kontekście podwyższenia naszych prognoz" - czytamy w raporcie giełdowym. Eksperci szacują, że w ostatnim kwartale spółka zarobiła "na czysto" 117 mln zł.

Leszek Czarnecki - groszowe akcje Getina to już przeszłość

Wrażenie robi też wynik, jaki w styczniu wykręciły akcje Getin Noble Banku. Jego rynkowa wartość wzrosła o 25 proc., czyli około 300 mln zł do poziomu prawie 1,5 mld zł. Z tego ponad 160 mln zł przypadło na udziały należące do Leszka Czarneckiego. Miliarder dzięki temu ma szansę umocnić się w rankingu najbogatszych Polaków, w którym zajmuje szóstą pozycję, po spadku z czwartego miejsca w 2015 roku. Jego majątek szacuje się na 2,1 mld zł.

Getin skorzystał na hossie, która w końcu przyszła do sektora bankowego. Jest jej jednym z największych beneficjentów, bo wcześniej wyjątkowo mocno ucierpiał m.in. w związku z zamieszaniem związanym z kredytami frankowymi. Duża część kredytowego portfela banku Czarneckiego zarażona jest "wirusem frankowym".

Jeszcze w grudniu Getin był na dnie. Jedna akcja miała status "groszowej", bo jej cena spadła do zaledwie 40 groszy. Po tym jednak spółka przeprowadziła scalenie, które wywindowało notowania w okolice 1,2 zł, a następnie w styczniu inwestorzy podbili je kilkadziesiąt groszy wyżej.

Styczniowe notowania akcji Getin Noble Banku





Podobnie jak w przypadku Synthosa, w nowy rok spółka weszła pod nowym kierownictwem. Prezesa Krzysztofa Rosińskiego zastąpił Artur Klimczak.

TOP10 stycznia

Taki sam wynik jak Getin w styczniu zanotował ukraiński Kernel. Dwa punkty procentowe więcej dały zarobić papiery Benefit Systems - operatora m.in. kart MultiSport.

Listę TOP10 najlepszych spółek indeksu mWIG40 zamyka PKP Cargo, co ucieszy również dużego inwestora, którego majątek liczony jest w miliardach, choć nie można go nazwać biznesmenem. Chodzi o skarb państwa, który ma jedną trzecią udziałów w kolejowej spółce.

Wzrost notowań PKP Cargo na giełdzie o 13 proc. oznacza wzrost wartości pojedynczej akcji o 6,31 zł. Do państwa należy prawie 15 mln akcji, co daje zysk na poziomie ponad 90 mln zł.

TOP 10 spółek indeksu mWIG40 (w styczniu) spółka wzrost wartości akcji w styczniu wartość rynkowa spółki

(w mln zł) spółka wzrost wartości akcji w styczniu wartość rynkowa spółki (w mln zł) Boryszew 41,70% 2 724 Pfleiderer 21,27% 2 904 Synthos 31,58% 7 966 Ciech 18,01% 3 742 Benefit Systems 27,54% 2 262 Inter Cars 13,80% 4 469 Kernel 25,01% 6 355 Trakcja 13,63% 835 Getin Noble Bank 25% 1 466 PKP Cargo 13,44% 2 397 źródło: WP money