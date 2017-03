Polska w gronie pięciu najlepszych państw do inwestowania

Po raz kolejny US News & World Report opracował ranking najlepszych krajów świata. O ocenę 65 kryteriów takich jak jakość życia, międzynarodowa pozycja kraju, przychylności dla biznesu i inwestycji czy warunków rozwoju kariery zapytano tysiące reprezentatywnych osób z 36 krajów ze wszystkich kontynentów. Wyniki badania są zaskakujące. Polska, która po raz pierwszy pojawiła się w rankingu, w ogólnej ocenie może nie jest najlepszym miejscem do życia, jednak zyskała niespodzianie dobre noty w biznesowych kategoriach, którym postanowiliśmy się przyjrzeć. Zobacz, jak nas widzą na świecie.

Najlepsze miejsce do inwestowania

Każdego roku ponad bilion dolarów przepływa na całym świecie w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Część z tego strumienia trafia właśnie do Polski, która została uznana w najnowszym rankingu US News & World Report za jedno z pięciu najlepszych państw do inwestowania.

Decydowały oceny inwestorów w takich kategoriach jak: stabilność gospodarcza i polityczna, przyjazny system podatkowy, poziom korupcji, innowacyjność gospodarki i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.

Pod tym względem nasz kraj jawi się w oczach zagranicznych inwestorów jako bezpieczna przystań. Wskazują oni na stabilny wzrost gospodarczy. Polska jako jedyna uniknęła recesji w czasach ostatniego kryzysu.

Łyżką dziegciu w tej inwestycyjnej beczce miodu może być fakt, że lepiej od nas zostały ocenione Czechy, które w kategorii najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania zajęły jeszcze wyższą, trzecią pozycję.

A to nie jedyna kategoria nowego rankingu, w której Polska uzyskała wysokie noty.