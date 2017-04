McDonald's dokręca śrubę swoim franczyzobiorcom? Problemy fastfoodowego giganta w Europie

Fot. Wally Gobetz/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

McDonald's został oskarżony o wywieranie tak silnej presji finansowej na swoich franczyzobiorców we Francji, Niemczech i Włoszech, że musieli znacznie podnosić ceny w swoich lokalach. Organizacje konsumenckie w tych krajach złożyły w tym tygodniu skargi na amerykańskiego giganta. McDonald's kategorycznie odrzuca zarzuty.

Według francuskiej organizacji Indecosa-CGT, amerykańska spółka nadużywa swojej pozycji rynkowej kosztem swoich franczyzobiorców i klientów, informuje agencja Reuters.

Franczyzobiorcy mają być poddawani przez spółkę takiej presji finansowej, że muszą podnosić ceny powyżej poziomu, jaki występuje w lokalach własnych McDonald'sa. Jak szacuje Indecosa-CGT, tylko w 2015 roku francuscy klienci amerykańskiej sieci przepłacili w ten sposób 232 mln euro.

Jak przypomina francuska gazeta "La Tribune", takie zarzuty nie są żadną nowością. Już w zeszłym roku francuska organizacja konsumencka UFC-QueChoisir przeanalizowała cenniki 88 restauracji McDonald'sa we Francji i stwierdziła, że w tych samych miejscowościach ceny różniły się nawet dwukrotnie. Znacznie częściej wyższe ceny występowały w placówkach franczyzowych.

Francuski odpowiednik UOKiK-u potwierdził Reutersowi, że otrzymał skargę od organizacji Indecosa-CGT, ale odmówiono dalszych komentarzy.

W dokumencie, którego treść poznał Reuters, zarzucono McDonald'sowi, że stosuje niedozwolone klauzule w umowach ze swoimi franczyzobiorcami. Chodzi między innymi o wiązanie umów franczyzowych z umową najmu, ograniczenia dotyczące dostawców czy zawyżanie czynszów za lokale.

McDonald's odrzuca oskarżenia o stosowanie nielegalnych praktyk. - Nasi franczyzobiorcy sami ustalają swoje ceny - zapewnia rzeczniczka firmy Terri Hickey. 80 proc. lokali McDonald'sa na świecie jest prowadzonych w ramach franczyzy.

Jeśli regulatorzy uznają zarzuty organizacji konsumenckich za zasadne, mogą nałożyć na McDonald'sa kary dochodzące do 10 proc. globalnych obrotów tej sieci. W ostatnich latach wynoszą one ok. 25 mld dol. rocznie.