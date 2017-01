Reforma unijnego budżetu może być niekorzystna dla Polski. Stracimy miliardy?

Grupa ekspertów i polityków zaproponowała reformę unijnego budżetu, która może okazać się niekorzystna dla Polski. Plany przedstawił w Parlamencie Europejskim były premier Włoch i były komisarz Mario Monti. Przekonuje, że reforma unijnego budżetu jest konieczna, by w przyszłości uniknąć kłótni między krajami o wysokość składek do wspólnej kasy. Dla Polski, która do 2020 r. dostanie z Unii 80 mld euro, może to oznaczać poważne perturbacje finansowe.



Aktualizacja 7:24

Mario Monti, który kieruje grupą ekspertów, sugeruje zmniejszenie zależności unijnego budżetu od składek krajów członkowskich. Jego zdaniem należy położyć nacisk na zasoby własne. Od pewnego czasu członkowie wspólnoty chcą wpłacać jak najmniej do unijnej kasy.

- Nikt nam nie może zarzucić, że reforma pozostanie w sferze marzeń, bo to bardzo pragmatyczne podejście do unijnego budżetu. Ta sprawa jest oczywiście delikatna i zapewne zostanie przyjęta w niektórych krajach sceptycznie - mówił w czwartek Mario Monti po spotkaniu z europosłami.

Te plany są niekorzystne dla Polski, która jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności. Przypomnijmy, że w latach 2014-2020 z tego źródła mamy dostać w sumie 80 mld euro. Ta pula pieniędzy jest pewna i tylko Polska będzie mogła z niej skorzystać.

Tymczasem grupa ekspercka chce ją ograniczyć, podobnie jak politykę rolną. Zespół kierowany przez Montiego kwestionuje bowiem korzyści wynikające ze wspólnej polityki rolnej i polityki spójności (te dwa obszary pochłaniają ponad 70 proc. unijnego budżetu). Autorzy raportu, jak pisze "Rzeczpospolita", powołują się przy tej okazji na opinię ekonomistów, wedle której, polityka rolna i polityka spójności nie tworzą europejskiej wartości dodanej, bo mają charakter redystrybucyjny. Ich zdaniem większe pieniądze z Brukseli powinny płynąć na badania naukowe i innowacje oraz wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo UE.

Nowy podatek unijny?

Składki krajów członkowskich miałyby być zastąpione nowym, unijnym podatkiem. Nie wiadomo jeszcze dokładnie jak by wyglądał, ale wśród propozycji są podatki od transakcji finansowych, od dochodów dla dużych firm czy od CO2. Raport zespołu Montiego podaje listę dziewięciu możliwych danin z tych trzech obszarów - pisze "Rzeczpospolita".

Jeśli chodzi o branżę finansową, eksperci proponują podatek bankowy, od transakcji finansowych, a także część renty emisyjnej banku centralnego.

W przypadku energetyki rozważane są podatki od CO2, część dochodów z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS), podatek od elektryczności oraz od paliwa.

Co do opodatkowania korporacji, pod uwagę brane są dochody z podatku płaconego przez wielkie firmy międzynarodowe w nowo tworzonym systemie wspólnej skonsolidowanej bazy podatkowej lub zwiększenie dochodów z VAT.

Raport grupy Montiego ma być wzięty pod uwagę przez Komisję Europejską, która w tym roku przygotuje do negocjacji projekt nowego budżetu po 2020 r. To zresztą nie pierwszy głos w dyskusji o reformie budżetu Unii. W poniedziałek, głos w tej sprawie zabrał nowy komisarz UE ds. budżetu, Niemiec Guenther Oettinger. On również opowiedział się w za reformą zasad finansowania wspólnoty, aby w większym stopniu uniezależnić unijny budżet od składek państw członkowskich.

- Nadszedł idealny moment na dyskusję o nowym porządku dotyczącym dochodów własnych w budżecie UE - powiedział Oettinger na spotkaniu z europosłami z komisji PE ds. budżetu, kontroli budżetowej i komisji prawnej (więcej o tym tutaj).

Polub WP money na Faceboku:

IAR