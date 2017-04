Wojna polsko-niemiecka o Ukraińców. UE zgadza się na zniesienie wiz

Fot. UPG / Reporter

Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się na zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy - powiedzieli Polskiemu Radiu dyplomaci w Brukseli. To otwiera drogę do ostatecznego zatwierdzenia decyzji przez przedstawicieli europejskich rządów, co ma nastąpić 11 maja.

Potwierdzają się też informacje Polskiego Radia sprzed kilku dni, że miesiąc później Unia chce znieść wizy. Niektórzy sugerowali, że może jeszcze pojawić się próba opóźnienia decyzji w związku z wyborami we Francji, ale skoro jest już decyzja ambasadorów, to w maju i czerwcu nie powinno być żadnych problemów.

A zatem jeszcze przed wakacjami, Ukraińcy, którzy mają biometryczne paszporty, nie będą musieli ubiegać się o wizy, chcąc wjechać do Unii na wakacje, w interesach lub do rodziny. Nie jest to równoznaczne z pozwoleniem na prace.

Na decyzję o zniesieniu wiz Ukraińcy czekają od dawna. Już na początku 2016 roku Komisja Europejska informowała, że władze w Kijowie spełniły wszystkie wymogi, ale kraje członkowskie, głównie Francja i Niemcy, długo nie chciały się zgodzić.

Wstępne zielone światło dały dopiero wtedy, gdy uzgodnione zostały dodatkowe przepisy, zwane hamulcem bezpieczeństwa. Pozwalają one na szybkie przywracanie wiz w przyszłości gdyby dochodziło do nadużyć, na przykład masowych przyjazdów Ukraińców do Unii i wzrostu liczby podań o azyl. Te uzgodnienia pozwoliły na dokończenie wszystkich procedur.

- Zacznie się ostra rywalizacja między naszymi legalnymi ofertami pracy, a dużo lepiej płatnymi możliwościami zatrudnienia w szarej strefie w UE. Niestety w bezpośrednim starciu na pieniądze jesteśmy tu bez szans - oceniał niedawno dla money.pl Andrzej Kubisiak z Work Service.

Problemów dla naszych firm spodziewa się również Robert Lisicki, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan. - Nasi pracodawcy na pewno spotkają się teraz z konkurencją innych rynków. Oczywiście początkowo w szarej strefie, bo na razie znosi się tylko wizy turystyczne.

Kiedy to się może stać? Niestety szybciej niż moglibyśmy się do tego przygotować. W ocenie eksperta Work Service problem może pojawić się już w wakacje, kiedy według pierwszych informacji, wizy dla Ukraińców mogą zostać zniesione.

- To może być trudny czas na naszym rynku pracy, bo zaczynają się prace sezonowe. Zatem dość szybko okaże się, na ile jesteśmy w stanie konkurować o ukraińskich pracowników np. z Niemcami - dodaje Kubisiak. Warto jednak pamiętać, że nie tylko z tym krajem będziemy walczyć o ręce do pracy.

