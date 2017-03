Najbogatsze kobiety świata. Rządzą Chinki, Polki przy nich to ubogie krewne

Świat wielkich pieniędzy to wciąż męska domena. Jednak kobiety coraz śmielej sobie w nim poczynają. W tegorocznym zestawieniu Hurun Global Rich List w gronie najbogatszych ludzi świata pojawiło się najwięcej w historii kobiet, które samodzielnie i własnymi siłami doszły do swojej pozycji i majątku. Aż 88 biznesmenek, które nie odziedziczyły a wypracowały swoje miliardy, znalazło się w tym rankingu, o 12 więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej w tym zamożnym, żeńskim gronie jest przedstawicielek Chin. Polki? To tak naprawdę ubogie krewne tych najzamożniejszych. Zobaczcie, oto najbogatsze kobiety świata, które same wypracowały swoje miliardy.