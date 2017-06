Marek Grodziński dla money.pl: Polityczne zawirowania na świecie wpłyną na polską gospodarkę

- Polityczne zawirowania będą miały wpływ na gospodarkę i sektor usług biznesowych. Wierzymy, że to będzie pozytywny wpływ. Brexit powoduje chociażby, że nagle brytyjskie firmy chcą przerzucać część pracy gdzieś indziej. Między innymi do Polski. To duża szansa - mówi money.pl Marek Grodziński, wiceprezes ABSL. Branża outsourcingu w Łodzi rozmawia o zagrożeniach i szansach na rozwój.

Tysiąc liderów biznesu, politycy, a nawet gwiazdy sportu. Tak wygląda w tym roku coroczna konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Impreza trwa od 12 do 14 lipca. W tym roku miastem-gospodarzem spotkania ABSL jest Łódź.

Sektor outsourcingu w ten sposób podsumowuje rok pracy. Do Polski na imprezę przyjechał m.in. David Cameron, Marcin Gortat czy Randi Zuckerberg, siostra założyciela Facebooka.

- Jesteśmy najszybciej rozwijającą się branża w Polsce. I pod względem zatrudnienia, i pod względem przychodów - mówi money.pl wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.

- Coroczna konferencja to okręt flagowy stowarzyszenia. Podsumowujemy cały rok, sprawdzamy co się dzieje w branży i co będzie się działo w kolejnych miesiącach - wyjaśnia Marek Grodziński, wiceprezes ABSL.

- Ubiegły rok był świetny pod względem wzrostu. Cała branża ma już prawie ćwierć miliona ludzi. Jesteśmy najszybciej rozwiającą się branzą w Polsce. Pod względem zatrudnienia i przychodów – mówi.

- Robotyzacja i automatyzacja to jeden z kluczowych tematów konferencji. Część przedsiębiorców widzi te zjawiska jako zagrożenie. Staramy się wspólnie zmienić to podejście - tłumaczy Grodziński.