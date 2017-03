Afryka kusi polskich przedsiębiorców. Polska herbata, dźwigi i traktory zdobywają Czarny Ląd

Fot. EAST NEWS

Afryka przyciąga wielu inwestorów. Również z Polski. Stopa zwrotu z inwestycji jest najwyższa wśród krajów rozwijających się – wynika z raportu firmy McKinsey. W piątek 17 marca Ursus podpisał umowę z Namibią. Kolejny cel to Algieria. Ale Polska w Afryce to nie tylko glebogryzarki i ciągniki, ale też puszki, herbata od Mokate czy gotowe polskie dania od Pamapol, które można znaleźć na stołach mieszkańców Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gabonu, Beninu, Ghany.

- Przemierzając Afrykę niemal na każdym kroku można znaleźć nisze, w których polskie firmy znajdą miejsce dla siebie. Będąc w RPA nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że nasza rodzima Gerda miałaby tam chłonny rynek. Poczucie zagrożenia i potrzeba zabezpieczenia swojego dobytku kontrastuje tam z jakością drzwi i systemów zamków. W Afryce można zrobić biznes, trzeba tylko odpowiedzieć na jej potrzeby – przekonuje w rozmowie z WP money prof. Machał Leśniewski z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w problematyce Afryki.

Nie na darmo "Economist", już sześć lat temu, ogłosił Afrykę "kontynentem nadziei". Dziś w pierwszej dziesiątce najlepiej rozwijających się krajów świata ten kontynent ma mocną reprezentację. Jak wynika z badań OECD, najlepiej rozwijające się regiony to Afryka Zachodnia i Afryka Wschodnia. Według prognoz Banku Światowego szczególnie szybko rozwijać się będzie nadal Afryka Subsaharyjska i do roku 2050 jej PKB powinien osiągnąć wartość aż 29 bln dol.

- To ogromny kontynent, bardzo zróżnicowany – podkreśla prof. Leśniewski. – Są rejony, jak choćby Somalia, gdzie biznes nie ma czego szukać. Jest kraj, ale państwa właściwie nie ma. Na przeciwnym końcu skali jest choćby Algieria, w której kwitnie biznes.

Dźwigi i maszyny

To właśnie na ten kraj przypada ponad połowa polskich inwestycji w Afryce. I nie zniechęca naszych przedsiębiorców to, że na założenie firmy w tym potężnym kraju potrzeba aż 25 dni, jak wynika z raportu Doing Business, podczas gdy średnia MENA to 23 dni. Aż 19 procedur wymaga zezwolenie na budowę, a by uzyskać podłączenie do sieci elektrycznej wymaganych jest 159 dni cierpliwości.

Mimo tego polskie firmy traktują ten 38 mln kraj, jako bramę do inwestycji na afrykańskim kontynencie. Po tym jak, w piątek kolejną umowę w Afryce Ursus podpisał z Namibią, za kolejny cel polski producent ciągników, glebogryzarek i innych maszyn obrał właśnie Algierię.

Podbój Afryki przez znaną Polakom doskonale markę Ursus zaczął się od Etiopii. W 2013 r. Ursus podpisał umowę z tamtejszym odbiorcą na dostawę 3 tys. ciągników. Kontrakt był wart 90 mln dolarów. W sierpniu 2015 r. podpisano kolejną umowę o wartości 30,5 mln dolarów, a dostawa obejmowała 174 ciągniki i 390 naczep. W październiku 2015 roku podpisano kolejny duży kontrakt z afrykańskim krajem. Do Tanzanii Ursus dostarczył do trzeciego kwartału 2016 r. łącznie 2,4 tys. ciągników. Wartość umowy wynosiła 54 mln dolarów.

W Djen Djen, jednym z portów Algierii służyć będą również polskie dźwigi. - Jest to nasz pierwszy, o tak szerokim zakresie kontrakt w Afryce. W ramach kontraktu zbudujemy dwa dźwigi o wadze 1300 ton każdy i udźwigu 52 tony – wyjaśnia w WP money Ryszard Matyka, prezes Vistal Gdynia.

W ramach kontraktu dla hiszpańskiego kontrahenta, polska firma nie tylko wyprodukuje, ale też dostarczy, zamontuje i przeprowadzi testy ruchowe dźwigów portowych. Umowa opiewa na 50,9 mln zł.

Rozwój infrastruktury i podatki przyciągają inwestorów

W Afryce zainwestował również trzeci największy w Europie producent przyczep i naczep z Wielunia. W Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej około 6,5 mln zł. inwestuje polski Wileton. - Planowana jest m.in. budowa obiektów na potrzeby montażu produktów spółki. W ofercie będą trzy typy naczep cieszące się największą popularnością w zachodniej części kontynentu: naczepy wywrotki, naczepy podkontenerowe oraz platformy – skomentował dla WP money prezes Mariusz Golec.

Jak zaznaczył, w ostatnich latach Afryka stała się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarczo części świata. Afryki był widoczny między innymi w czasie światowego kryzysu ekonomicznego. Podczas gdy załamanie w branży finansowej mocno odbiło się na rynku europejskim i amerykańskim, Afryka odnotowywała wzrost gospodarczy.

- W najbliższych latach Afryka będzie bardzo atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji zagranicznych ze względu na planowane na szeroką skalę inwestycje infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne oraz polityczne reformy – stwierdził prezes Golec. - Na fali inwestycji znacznie wzrośnie zapotrzebowanie m.in. na naczepy, przyczepy, wywrotki i inne pojazdy, jakie Wielton ma w swoim portfolio.

Zmiany prawne, które w październiku ubiegłego roku przeprowadzono na obszarze Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej dają polskiej firmie szerokie pole do działań. Zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów poruszających się po lokalnych drogach spowoduje, że część obecnej floty będzie stopniowo wycofywana.



Dla inwestorów zagranicznych atrakcyjne są również ulgi podatkowe. Dla wyników finansowych firm nie bez znaczenia jest na przykład zwolnienie z podatku dochodowego przez okres 7 lat.

Polska herbata i mięso na afrykańskich stołach

Towary z Polski od lat z powodzeniem lądują na afrykańskich stołach. Od siedmiu lat, gotowe dania z mięsa lub warzyw sprzedawane są przez Pamapol. Spółka giełdowa eksportuje je do Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gabonu, Beninu, Ghany oraz Angoli. Na wschodnie wybrzeże wysyłane jest również mrożone mięso z Polski.

Mieszkańcy Afryki raczą się również herbatą i kawą dystrybułowaną przez rodzimą firmę Mokate. Produkty firmy z ustronia można znaleźć na obu krańcach kontynentu. Wśród polskich marek obecnych w Afryce, jest też krakowski producent opakowań aluminiowych. Puszki Can-Pack produkowane są w Casablance, można je też znaleźć w Maroko i Egipcie.

Kulczyk, ropa i poszukiwania

Jednym z pionierów reprezentujących prywatnych inwestorów z Polski był Jan Kulczyk. Jego konsorcjum inwestowało głównie w Nigerii w branżę naftową. To właśnie on był pomysłodawcą i przewodniczącym powołanej w 2014 roku Rady Polskich Inwestorów w Afryce.



Zaangażował do niej właścicieli największych polskich spółek funkcjonujących na rynku afrykańskim: Polpharmy, Grupy Azoty, Krezusa, Ursusa i Lubawy. Rada ma wspierać inne polskie firmy w nawiązywaniu współpracy gospodarczej z państwami Afryki.



Przetarcie szlaku dla polskiego biznesu przyczyniło się do polskiego zaangażowania w ten kontynent. Lubawa uzbrajała w sprzęt nigeryjską policję. W Angoli polski Navimor budował szkołę morską, a także stocznię w Nigerii i port rybacki w Senegalu.

Ale również spółka Krezus - już 2013 roku - zdobyła pierwsze koncesje na poszukiwanie surowców – głównie złota i boksytów - w Gwinei, a rok później zaczęła pierwsze odwierty. Na południu Afryki obecny jest także producent maszyn górniczych - Kopex.

- Kopaliny i surowce to jednak trudny rynek dla naszych firm – komentuje prof. Leśniewski. – Afrykę zdominowały bowiem Chiny, z którymi konkurować trudno.

Jak przekonuje prof. Michał Leśniewski, Polacy w Afryce znajdą inne, nie tak oczywiste branże, jak wydobycie czy budowlanka. – Sprawdzą się firmy związane z technologiami zielonymi. Nie chodzi jednak o samą produkcję energii z OZE, Afryka wciąż jeszcze nie potrzebuje tak wielkich mocy, jak Zachód, ale małe stacje wiatrowe, czy solarne dla zasilania choćby studni artezyjskich.



Już od paru lat toruńska spółka Consus, w Afryce produkuje energię z biomasy. Surowce importowane są np. z Togo, a kolejne biogazownie powstają i w innych krajach regionu – podaje serwis - inafrica24. Natomiast polski Izodom 2000 wybudował w stolicy Zambii osiedle energooszczędnych domków. To kolejny projekt polskie firmy po budowie pałacu dla rodziny królewskiej z Maroka.

Aplikacje komórkowe i sieć szansą dla Polski

Również polskie firmy produkujące oprogramowanie i aplikacje do telefonii komórkowej mają pole do popisu. – Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że telefonia komórkowa, z racji braku tradycyjnej infrastruktury i względnie niskich kosztów tworzenia sieci komórkowej, jest bardzo silnie rozwinięta. Taki Kamerun pod względem gęstości sieci i usług komórkowych bije na głowę kraje Europy, choćby Holandię – zaznacza prof. Leśniewski.

Jak zauważa, komórki z aplikacjami bankowymi, oferującymi mikropożyczki, są bardzo popularne w Afryce. Sieć komórkowa jest na tyle ważna, że niepisana umowa np. w pogrążonej w wojnie Somalii, zakłada całkowity zakaz niszczenia stacji przekaźnikowych. – To mało oczywisty, ale niezwykle perspektywiczny obszar, którym nasi programiści mogliby świetnie sobie poradzić – podkreśla.