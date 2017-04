Ministrowie na dywaniku. "W rządzie nie ma miejsca na wolne elektrony i indywidualne kariery"

Fot. Piotr Smolinski/REPORTER

W rządzie nie ma miejsca na wolne elektrony i indywidualne kariery, jesteśmy jedną drużyną - takie słowa miały paść na spotkaniu premier Beaty Szydło z jej ministrami. W wystąpieniach medialnych mają zachowywać umiar i powściągliwość. Nie ma za to mowy o żadnych dymisjach w rządzie.

-To nie jest żadna nadzwyczajna narada, takie spotkania już były organizowane kilkakrotnie - powiedział po spotkaniu dziennikarzom rzecznik rządu Rafał Bochenek. Przed spotkaniem spekulowano, że stanowisko może stracić minister cyfryzacji Anna Streżyńska, która w wywiadzie dla Radia Zet powiedziała, że nie ze wszystkimi działaniami rządu się zgadza.

- Skończmy dyskusje o rekonstrukcji. To nie jest czas na rekonstrukcje, ale na dyscyplinę - mówił rzecznik. - Nie ma mowy o dymisjach - podkreślił.

Jak relacjonował Bochenek, premier Szydło poinstruowała ministrów, jak mają pracować i w jaki sposób wypowiadać się dla mediów. - Premier przypomniała, że jesteśmy jedną drużyną, która pracuje na jednym programie i która ma jeden wspólny cel. Nie ma absolutnie miejsca na jakieś wolne elektrony, indywidualne ambicje, indywidualne kariery - mówił rzecznik. - Rolą ministrów nie jest spędzanie czasu w studiach telewizyjnych, ale praca. Za to będą oceniani - dodał.

Premier miała nie wymieniać nikogo z nazwiska, a kierować swoje uwagi do ogółu ministrów. - To nie były uwagi do konkretnych ministrów, ale do całego rządu. Osób na sali było co najmniej kilkadziesiąt - wskazywał.

- Uważam, że powinniśmy bardziej stawiać na rozwój, niż wydatki socjalne. W tej kwestii nie zgadzam się z kolegami z rządu - powiedziała minister cyfryzacji w wywiadzie dla Radia Zet. - Nie rozumiem wypowiedzi pani minister Streżyńskiej, bo ona nie podnosiła nigdy na posiedzeniach rządu wątpliwości, co do wprowadzanych przez rząd propozycji i projektów - tak z kolei skomentowała te słowa premier Beata Szydło. Jednocześnie przypomniała ministrom o lojalności i odpowiedzialności za słowa.