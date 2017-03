Beata Szydło i Mateusz Morawiecki o sytuacji gospodarczej kraju

- Chcieli鄉y si dzisiaj troch pochwali, pochwali polsk gospodark. W tym tygodniu wicepremier Mateusz Morawiecki b璠zie bra udzia w szczycie G20 - zapowiedzia豉 premier Beata Szyd這 na konferencji prasowej rz康u.

- Wszystkie programy, kt鏎e wprowadzali鄉y w ubieg造m roku mia造 bardzo solidne podstawy gospodarcze. Program 500+ w znacz帷y spos鏏 wp造n掖 na polsk gospodark. Dobrze skonstruowane programy prospo貫czne pokazuj, 瞠 mo積a osi庵n望 cele, na kt鏎ych nam zale篡 - powiedzia豉 premier.

Wed逝g Szyd這 sytuacja gospodarcza w Polsce b璠zie si stabilizowa豉, b璠zie dobra, b璠zie szybszy wzrost gospodarczy.

Jak doda豉, wskazuj na to m.in. dane, kt鏎e s "nie tylko optymistyczne, ale ta stabilizacja finans闚 publicznych, co ju mo積a bardzo wyra幡ie wskaza w豉郾ie poprzez osi庵ane wyniki, chocia瘺y wskazuj帷e na wp造wy do bud瞠tu pa雟twa, jak i na te inne wska幡iki".

Premier wskaza豉 te g堯wne cele rz康u na ten rok. S nimi:

szybszy rozw鎩 gospodarczy,

stabilizacja finans闚 publicznych

i poprawa sytuacji ekonomicznej Polak闚.

- Zale篡 nam na tym, 瞠by polska gospodarka szybciej si rozwija豉 - podkre郵i豉 premier i doda豉, 瞠 "wszystkie wska幡iki gospodarcze, kt鏎e na pocz徠ku tego roku ju mogli鄉y obserwowa, te wska幡iki, kt鏎e dotycz stopu bezrobocia, wzrostu wynagrodze, wreszcie wzrostu produkcji, s bardzo optymistyczne". Wed逝g Szyd這 doceniaj to nie tylko instytucje ratingowe, ale r闚nie Komisja Europejska, kt鏎a wskazuje, 瞠 Polska w tym roku b璠zie si rozwija豉 szybciej, ni zak豉dano.

- Zapowiadaj帷 plany na rok bie膨cy m闚i豉m, 瞠 naszym priorytetem w tym roku b璠zie gospodarka. M闚i豉m o tym, 瞠 b璠ziemy przede wszystkim koncentrowali si w豉郾ie na wprowadzaniu w 篡cie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zale篡 nam na tym, 瞠by polska gospodarka szybciej si rozwija豉 - podkre郵i豉 premier.

Wyja郾i豉, 瞠 wszystkie dzia豉nia spo貫czne, kt鏎e rz康 podj掖 w ubieg造m roku mia造 na celu popraw 篡cia Polak闚 "i to, a瞠by polskie rodziny mog造 godnie 篡, 瞠by polscy pracownicy mogli godnie zarabia".

- Uczestnictwo premiera Morawieckiego w szczycie G20 jest podsumowaniem tego, co osi庵n瘭i鄉y w ostatnim czasie. O wadze i znaczeniu G20, o tym, 瞠 trzeba by w takim klubie m闚i ju w 2008 r. Prezydent Lech Kaczy雟ki. Dzisiaj mo瞠 wprowadza takie projekty, kt鏎e sprawiaj, 瞠 jeste鄉y do tego grona zaproszeni. To s dobre informacje dla Polak闚, dla polskiego rozwoju gospodarczego - podkre郵i豉 premier.

Wicepremier Morawiecki, zacz掖 swoje wyst徙ienie od om闚ienia danych dotycz帷ych prognoz dla polskiej gospodarki polskiej w ubieg造m roku.

- Tym, kt鏎zy m闚i o por闚naniach mi璠zynarodowych, chcia豚ym przytoczy ca趾iem nowe badania ameryka雟kiej agencji US News & World, wed逝g kt鏎ej Polska jest w pierwszej pi徠ce kraj闚 najlepszych dla inwestor闚 - podkre郵i Morawiecki.

Morawiecki doda te, 瞠 w rankingu "The Economist", Polska jest na pi徠ym miejscu z punktu widzenia r闚no軼i w miejscu pracy.

Morawiecki pytany o sytuacj Polak闚 w kontek軼ie Brexitu, stwierdzi, 瞠 rz康 stara si tworzy miejsca pracy w Polsce, by przyci庵n望 z powrotem tych, kt鏎zy wyjechali z kraju. Jako przyk豉d poda m.in. planowane inwestycje zagranicznych koncern闚 - ABB, Mercedesa, Rolls-Royce'a, kt鏎e maj stworzy w najbli窺zym czasie poszerzy swoj dzia豉lno嗆 w Polsce i zwi瘯sza zatrudnienie.

- Toczymy teraz tez zaawansowane rozmowy z kolejn instytucj, kt鏎ej jeszcze nie ma nad Wis陰. W ci庵u kilku miesi璚y to si wyja郾i, ale mo磧iwe jest stworzenie 4,5 tys. miejsc pracy - doda Morawiecki

Premier odpowiadaj帷 na pytanie, co rz康 zamierza zrobi w sprawie praw Polak闚 na Wyspach, powiedzia豉, 瞠 na ten temat b璠zie si dopiero toczy豉 dyskusja. - Bardzo wa積e jest to, 瞠by 27 premier闚 potrafi這 wypracowa wsp鏊ne stanowisko - powiedzia豉 Szyd這.

Szyd這 i Morawiecki zostali te poproszeni o skomentowanie poziomu PKB Polski, kt鏎y za czas闚 rz康u PO-PSL by wy窺zy, ni po przej璚iu w豉dzy przez PiS. - Kryzys gospodarczy ca造 czas si przepoczwarza, przybiera nowe formy. Dlatego bior帷 pod uwag wzrost gospodarczy innych kraj闚, to wypadamy na tym tle bardzo dobrze. Negatywny trend spadku uda這 nam si bardzo szybko odwr鏂i - zaznaczy wicepremier Morawiecki.

Dziennikarze spytali tak瞠 o pomys 10 tys.+, czyli zach皻y dla przysz造ch emeryt闚, do p騧niejszego przechodzenia na emerytur. - Ten pomys jest w tej chwili dyskutowany - stwierdzi豉 Szyd這.