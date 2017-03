Polacy nie radzą sobie z inwestycjami? Niemcy, Amerykanie i Rosjanie też zaliczają spektakularne wpadki

Opóźnione, ciągnące się latami inwestycje to polska specjalność? Niemcy właśnie ogłosili, że nie są w stanie dotrzymać kolejnego już terminu oddania do użytku centralnego portu lotniczego, którego budowa trwa już ponad 10 lat. Amerykanie wykopali w 2008 r. wielką dziurę w centrum Chicago i do dziś nie potrafią zagospodarować terenu, na którym powstać miał 610-metrowy drapacz chmur. Podobne inwestycyjne porażki zaliczyli także Rosjanie, Włosi czy arabscy szejkowie.