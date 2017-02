Tam już w gimnazjum szukają pracy. Małe miasto wzorem dla całego kraju?

Fot. East News

Eksperci od lat zwracają uwagę na fakt, że w zbyt małym stopniu system edukacji powiązany jest z oczekiwaniami rynku pracy. Mała Świdnica pokazała jak można to zmienić i zaprosiła gimnazjalistów do szukania przyszłej profesji. - W Polsce brakuje planowania kariery na etapie szkoły. To mógłby być doskonały program pilotażowy dla całego kraju - chwali inicjatywę Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy z Work Service.

Brak perspektywicznego myślenia powoduje, że nieliczni pracy szukający nie mają tych kompetencji, których szukają pracodawcy. Brakuje im szczególnie przygotowania, które kiedyś zapewniały szkoły zawodowe. Nie mają po prostu podstawowych kwalifikacji na często niezbyt wysokim poziomie zaawansowania.

- Szczególnie brakuje pracowników z branży usługowej i tych po szkołach technicznych. Nasz rynek lokalny wchłonie duże ilości specjalistów bez studiów wyższych, ale też tych z tytułami inżynierów i magistrów w branży technicznej, elektromechanicznej, robotyki, informatyki - mówi Marcin Kuc, doradca zawodowy ze Świdnicy i koordynator programu „Zostańcie z nami”.

Zostać ma oczywiście młodzież, która nader często swoją przyszłość wiąże z oddalonym o 50 km Wrocławiem. Tymczasem w tym 60-tysięcznym mieście też rozwija się biznes, a projekt ma pozwolić ich zatrzymać.

Aglomeracja wysysa najlepszych

- Świdnica jest położona blisko Wrocławia. To powoduje, że kiedy młodzi ludzie idą na studia i poznają oferty tamtego rynku pracy, nie sprawdzają już nawet możliwości zatrudnienia w swoim rodzinnym mieście. Tymczasem ono oferuje zupełnie inny komfort życia i dużo mniejsze jego koszty - mówi WP money Jolanta Drozdowska z firmy Sonel.

W jej ocenie w połączeniu z dobrą atmosferą pracy w stabilnej firmie często może oznaczać to dużo więcej niż wyższa pensja. Dlatego jej firma zaangażowała się we współpracę z lokalnym samorządem i młodym Świdniczanom chce pokazać dostępne ścieżki kariery i zapewnić wsparcie w edukacji.

- Utworzyliśmy patronacką klasę dla elektroników w zespole szkół budowalno-elektrycznych w Świdnicy. Liczymy na to, że wśród tej młodzieży uda nam się pozyskać w przyszłości zarówno monterów do produkcji, jak i inżynierów, którzy uzupełnią swoją wiedzę na studiach - mówi Drozdowska.

Ponadto jej firma daje możliwość podjęcia pracy zaraz po szkole i studiowanie kierunków inżynierskich zaocznie. Gwarantuje też 50 proc. dofinansowania tej nauki i czas na napisanie pracy naukowej. Sonel produkuje przyrządy pomiarowe dla energetyki i telekomunikacji. Zatrudnia obecnie 250 osób i ciągle szuka nowych pracowników zarówno do produkcji jak i inżynierów różnych specjalizacji.

- Udział w programie jest jedną z możliwości poradzenia sobie z niedoborem specjalistów na rynku. Oczywiście można ściągać ludzi z rynku, ale my wolimy ich wykształcić, wychować i trwale związać z firmą. Wcześniejsze programy stażowe pokazują, że to lepsze rozwiązanie dla firmy - dodaje Jolanta Drozdowska , która nie chce obiecywać ilu dokładnie uczniów klasy ostatecznie zatrudni.

Jednak przy ciągłym jej rozwoju może to być co najmniej kilka osób rocznie. W przyszłości w ramach tego programu powstawać będą kolejne klasy również o profilu informatycznym. Jej utworzeniem jest też zainteresowana największa firma z tego sektora w mieście RTS.

O chętnych nikt nie powinien się martwić. Już w przypadku współpracy z Sonelem zainteresowanie było większe od możliwości szkoły. Ponadto do jak najwcześniejszego myślenia o budowaniu swojej kariery przekonać ma ta część projektu, która dedykowana jest gimnazjalistom.

Świdnica wyprzedza reformę edukacji?

Jak pisaliśmy w WP money resort finansów proponuje, by do szkół wprowadzić nowy obowiązkowy przedmiot "finanse i ekonomia". Jak na razie jednak pomysł wiceministra Leszka Skiby pozostaje bez oficjalnej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Edukacji.

W Świdnicy nie lubią czekać dlatego w ramach projektu „Zostańcie z nami” zorganizowano we wszystkich publicznych i niepublicznych gimnazjach specjalne warsztaty ekonomiczne połączone z doradztwem zawodowym.

Na zajęcia przyjeżdżają z Warszawy eksperci z Forum Obywatelskiego Rozwoju, którzy wyjaśniają uczniom 3 klasy gimnazjum czym jest gospodarka i jak myśleć o sobie w biznesie i na rynku pracy. -Organizujemy też zajęcia w lokalnych firmach i pokazujemy jak wygląda rekrutacja do nich i praca. To ważne, bo widzą co konsekwentne budowania ścieżki kariery może zapewnić w praktyce. To nie może być tylko teoria - przekonuje Marcin Kuc.

Jak podkreśla najważniejszy jest kontakt już w młodym wieku z ewentualnym przyszłym pracodawcą. Ma to pozwolić nam uniknąć niedopasowania, bo przecież ciągle zbyt często młodzi Polacy wybierają szkoły i studia pod presją otoczenia.

- To wychodzenie ze szkolnych murów daje też pogląd na to jak wiele firm tu funkcjonuje i szuka pracowników. Sam biorąc udział w tym programie często otwieram oczy ze zdziwienia, kiedy zgłaszają się do nas kolejne firmy i mówią jakich i ilu ludzi szukają - mówi Kuc, który zapewnia, że ten program jest pierwszym, który już w gimnazjum zachęca młodych ludzi do planowania swojej kariery.

Modne kierunki

Andrzej Kubisiak również nie przypomina sobie takiego programu, co może nieco dziwić, bo przecież wszyscy ciągle powtarzają, że to potrzebne. - Przecież młodzi ludzie w tym wieku mają już predyspozycje do pewnych zawodów. Tymczasem wybierając ścieżkę edukacji kierują się modą albo słowami rodziców.

To właśnie moda jego zdaniem powoduje że lądują potem na kierunkach gdzie jest przesyt i mają później problem z wejściem na rynek pracy. Tak było z marketingiem i zarządzaniem, politologią czy socjologią.

Jego zdaniem rodzice też nie potrafią dobrze podpowiedzieć, bo kierują się swoją często już nieaktualną wiedzą na ten temat. - Po za tym ciągle pokutuje też przekonanie, że studia są gwarancja zatrudnienia. Tymczasem najbardziej deficytowe branże poszukują wykwalifikowanych pracowników technicznych i fizycznych. Jak kierowcy ciężarówek, spawacze, monterzy - dodaje Kubisiak.

Pytanie tylko czy świdnicki program rzeczywiście będzie w stanie wreszcie to zmienić. - Wszystko zweryfikuje rzeczywistość, ale skoro teraz już mają jakiś pomysł na siebie to daje pewną nadzieję na przyszłość. Istotna jest też praca z nimi przy planowaniu karier. Wskazujemy czego brakuje na rynku, jaka jest ta luka kompetencyjna. - dodaje Kuc.

Świdnicki projekt ma być odpowiedzią na oczekiwania firm w związku z brakiem pracowników. Jego długofalowy charakter pokazuje to czego najbardziej brakuje w programach organizowanych na poziomie krajowym. Tylko myślenie o rynku pracy z dużym wyprzedzeniem może przynieść właściwe rezultaty.

Tutaj jednak mało pomocne są działania urzędów pracy. O czym pisaliśmy w WP money wyniki dotyczące np. aktywizacji zawodowej poprzez szkolenia i kursy są na bardzo niskim poziomie. Lepsze statystyki osiągają zewnętrzne agencje zatrudnienia. Jednak w tym roku kontynuowane są tylko wcześniej podpisane kontrakty, a o nowych nie ma mowy.

Dlatego permanentny brak fachowców w branży nowoczesnych technologii, w transporcie, medycynie, hotelarstwie czy gastronomii jest naszą codziennością. Wszystkich tych problemów nie rozwiążą Ukraińcy, których przybyło do nas w zeszłym roku ponad milion.