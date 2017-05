Kolejka chętnych na preparat na raka z Polski. Lubelska firma potroi moce produkcyjne

Fot. Canadian Film Centre/Flickr

Biomed-Lublin sprzedaje preparaty onkologiczne w trzech krajach, ale ma plany ekspansji. Moce produkcyjne mają wzrosnąć trzykrotnie dzięki niewielkim nakładom.

Biomed-Lublin planuje trzykrotne zwiększenie mocy produkcyjnych preparatów onkologicznych serii Onko BCG. Wartość projektu szacowana jest na 650 tys. zł i zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych. Nowe moce produkcyjne pomogą realizować plany dalszej ekspansji zagranicznej.

Zwiększenie mocy ma być osiągnięte dzięki "modernizacji pomieszczenia hodowli prątka BCG i wyposażenie wydziału w dodatkowe urządzenia pozwalające na zwiększenie wydajności hodowli prątka" - napisano w komunikacie spółki.

- Onko BCG to jeden z naszych najważniejszych produktów - powiedział prezes Andrzej Stachnik. - Leki te są stosowane w leczeniu powierzchownych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego. Zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli nam odpowiedzieć na silny popyt związany z naszym lekiem onkologicznym.

Jak twierdzi prezes, obecnie Onko BCG dostarczane jest pacjentom w Polsce, Urugwaju i na Węgrzech oraz doraźnie w innych państwach.

- W kolejce czekają inną kraje - mówi Stachnik. - Planujemy dalszą ekspansję zagraniczną, która pozwoli spółce na znaczące zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych leków onkologicznych przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych. Nowe moce produkcyjne wydatnie w tym pomogą - dodał.

Onko BCG to preparat stosowany w leczeniu powierzchniowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego. W 2016 r. przychody ze sprzedaży preparatów serii Onko BCG wyniosły 1,575 tys. zł, co stanowi około 5 proc. przychodów Biomedu-Lublin ze sprzedaży produktów spółki. Planowany termin zakończenia prac modernizacyjnych to maj 2018 r.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed-Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.