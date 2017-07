Polsce znów grozi blackout. Lipcowe upały rozłożą przestarzały system energetyczny kraju

Fot. wakila/iStockphoto

Przerwy w dostawie i obiorze pr康u w przemy郵e, wymuszone ograniczenia zu篡cia w fabrykach, biura bez klimatyzacji, centra handlowe bez 鈍iate czy ruchomych schod闚. Tak wygl康a豉 sytuacja latem 2015 r. Przez dwa lata niewiele si zmieni這, a nasz system energetyczny wci捫 jest niewydolny. W lipcu Polska ponownie staje przed widmem blackoutu.

Polska zn闚 zagro穎na jest niedoborami mocy. Raport "Summer Outlook 2017" publikowany przez European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E) nie pozostawia z逝dze. Zapowiadane przez synoptyk闚 lipcowe upa造 ponownie doprowadz do problem闚 z zapewnieniem wystarczaj帷ej rezerwy mocy w naszym systemie elektroenergetycznym.

O skutkach gospodarczych i spo貫cznych niedobor闚 mocy przekonali鄉y si w sierpniu 2015 roku. Ograniczenia dotkn窸y ponad 1,5 tysi帷a firm. Prezes Polskich Sieci Energetycznych apelowa tak瞠 do mieszka鎍闚 Polski, by mi璠zy 11 rano a godz. 15 mniej korzystali ze zmywarek czy pralek. A i tak scenariusz sprzed dw鏂h by wzgl璠nie niegro幡y. Jednak prawdziwy blackout to powa積e zagro瞠nie. Wystarczy wy陰czy pr康, a kraj pogr捫a si w totalnym chaosie.

Wszelkie 廝鏚豉 zasilania padaj, nie ma informacji, nie ma 鈍iat豉, ciep豉, wody. Nie dzia豉j bankomaty, sklepy, stacje benzynowe. Ustaje transport. W ko鎍u wyczerpuj si awaryjne 廝鏚豉 zasilania szpitali i innych wa積ych instytucji.

Ta apokaliptyczna wizja wci捫 pozostaje jednak tylko czarnym scenariuszem, kt鏎y zi軼i mo瞠 zamach terrorystyczny, atak cybernetyczny lub kataklizm - co analizowali鄉y w money.pl. Mimo tego eksperci wci捫 alarmuj, 瞠 je郵i Polska nie zmodernizuje i nie zdywersyfikuje 廝鏚e zasilania naszego systemu energetycznego, czekaj nas powa積e problemy.

Gro幡e upa造 i mrozy

Krajowy system przeci捫aj upa造 i susza, kt鏎e wp造waj na dzia豉nie elektrowni w璕lowych wymagaj帷ych du篡ch ilo軼i wody. Ponad 30-stopniowe temperatury w godzinach szczytu mog okaza si zab鎩cze dla wydolno軼i systemu.

Ale eksperci twierdz, 瞠 takie sytuacje mog si powt鏎zy tak瞠 zim. Mrozy zwi瘯szaj zapotrzebowanie na energi, a skute lodem wody uniemo磧iwiaj prac przegrzanych elektrowni. Taki scenariusz w praktyce 獞iczyli鄉y w styczniu ubieg貫go roku.

Cho brak mocy w 2015 roku by pierwszym od blisko 30 lat tak powa積ym kryzysem, eksperci maj pewno嗆, 瞠 je郵i nie podejmiemy radykalnych krok闚, sytuacja b璠zie si powtarza. - W Europie jeste鄉y w ogonie kraj闚 wykorzystuj帷ych energi elektryczn na mieszka鎍a. Wyprzedzamy tylko Rumuni i υtw. Je郵i chcemy dor闚na Niemcom, Du鎍zykom czy Austriakom, czeka nas wzrost poziomu wykorzystania energii, a co za tym idzie potrzeba wi瘯szej jej produkcji - t逝maczy w rozmowie z money.pl prof. Andrzej Strupczewski, przewodnicz帷y Komisji Bezpiecze雟twa J康rowego Narodowego Centrum Bada J康rowych w 安ierku.

Z analiz PSE, kt鏎e przedstawiali鄉y w money.pl, wynika 瞠 po 2020 r. na problemy zwi您ane z brakiem wystarczaj帷ych mocy b璠 nagminne. W豉dys豉w Mielczarski z Politechniki 鏚zkiej ju dwa lata temu zapowiada, 瞠 bez 鈔odk闚 zaradczych prawdopodobie雟two wyst徙ienia blackoutu w Polsce w ci庵u 3-4 lat wynosi nawet 80 proc.

Konieczne inwestycje

Polska energetyka wymaga remontu - jest wyeksploatowana i szybko trzeba w ni wpompowa ponad 100 mld z. Konieczna jest nie tylko dalsza modernizacja blok闚 energetycznych, ale i budowa nowych. Jak pisali鄉y w money.pl, wed逝g Polskich Sieci Elektroenergetycznych do 2020 r. konieczne mo瞠 by wycofanie z eksploatacji blok闚 o 陰cznej mocy 7 GW, a do roku 2030 - nawet 12 GW. W budowie jest obecnie 6 GW nowych mocy. Stoimy przed konieczno軼i ogromnych inwestycji.

D逝goterminowym rozwi您aniem dla energetyki mog這by by wprowadzenie rynku mocy. To rodzaj pomocy publicznej polegaj帷ej na tym, 瞠 wytw鏎cy energii otrzymuj pieni康ze nie tylko za energi dostarczon, ale te za gotowo嗆 jej dostarczenia.

St康 te mechanizm ten jest okre郵any r闚nie jako rynek dwutowarowy. Towarem na tym rynku b璠zie bowiem moc dyspozycyjna netto, kt鏎 b璠 oferowa wytw鏎cy, oraz sterowane odbiory energii.

Inwestycje w OZE

Dodatkowym zabezpieczaniem dla systemu jest znacz帷y udzia Odnawialnych 毒鏚e Energii w krajowym koszyku. A przypomnijmy, 瞠 nawet minimalny cel 15 proc. udzia逝 energii z OZE w ko鎍owym zu篡ciu energii brutto, narzucony nam przez Uni, stoi pod znakiem zapytania.

Tymczasem zielona energia z wiatru, a przede wszystkim ze s這鎍a, kt鏎ego nadmiar winny jest opisywanym problemom, wydaje si tu najwi瘯szym sprzymierze鎍em.

Problem w tym, 瞠 energia solarna to w Polsce margines. Nasz udzia w europejskiej produkcji energii elektrycznej ze s這鎍a stanowi ledwie 0,1 proc. I nie zapowiada si, aby w tym temacie co mia這 ulec zmianie.

- W propozycjach rz康owych nie ma mowy o fotowoltaice. To 廝鏚這 zosta這 ca趾owicie pomini皻e przez Ministerstwo Energii - zauwa瘸 z rozczarowaniem Stanis豉w Pietruszko z Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki w rozmowie z money.pl.

W polskim systemie energetycznym energia solarna stanowi zaledwie 0,5 proc. mocy zainstalowanej i tylko 2,3 proc. mocy OZE - wynika z raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017".

Bior帷 pod uwag moc zainstalowan w przeliczeniu na mieszka鎍a, Polska jest w ogonie Europy. Wed逝g danych Mi璠zynarodowej Agencji Energii Odnawialnej wytwarzaj帷 zaledwie 2,6 W, zajmujemy niechlubn trzeci od ko鎍a lokat. Dla por闚nania, 鈔ednia UE to 121,7 W.

Czy czeka nas w takim razie niechybna katastrofa? PSE przekonuj, 瞠 dostawy energii w Polsce s zabezpieczone.