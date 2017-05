Co Polacy sądzą o sztucznej inteligencji?

Fot. A health blog/ Creative Commons/ flickr

Prawie 7 tysięcy osób odpowiedziało na pytanie „Które codzienne czynności powierzyłbyś sztucznej inteligencji?”. Wyniki sondy przygotowanej we współpracy z marką Intel - zaskakują

Sztuczna inteligencja to dziedzina, nad którą pracują tysiące naukowców na całym świecie. Wdrożenie rozwiązań z tym związanych to nie tylko biznes. Sztuczna inteligencja znacząco zmieni nasze codzienne życie. Czy jesteśmy do tego przygotowani?

Na to pytanie mieli odpowiedzieć uczestnicy sondy przygotowanej przez money.pl i Intel. Czytelnikom zadaliśmy pytanie: Które codzienne czynności powierzyłbyś sztucznej inteligencji?

W naszej ankiecie głos oddało prawie 7 tysięcy osób. Wyniki?

Co czwarta głosująca osoba wykorzystałaby sztuczną inteligencję do codziennych prac domowych jak: sprzątanie, czy gotowanie.

To jest o tyle zrozumiałe, że te czynności pochłaniają mnóstwo czasu, a już dziś znamy rozwiązania, które częściowo nas w tym wyręczają. To m.in. odkurzacze, które dbają o porządek w domu pod naszą nieobecność.

24 procent głosujących marzy natomiast, że sztuczna inteligencja wesprze ich w pracy zarobkowej. To jest coraz bardziej realne, bo w fabrykach na całym świecie widać coraz więcej robotów. W takich miejscach ludzie zajmują się bardziej strategicznymi zadaniami, inteligentne maszyny zaś wykonują innego rodzaju prace – na przykład w warunkach szkodliwych dla ludzi.

- Wspomniane dwa obszary niezwykle dynamicznie rozwijają się pod względem rozwoju inteligentnych rozwiązań. Już teraz dostępne są na rynku produkty efektywnie przetwarzające ogromne ilości danych. Maszyny już teraz są wstanie same się uczyć oraz zapamiętywać pewne zachowania, co znacznie ułatwia wykonywanie nawet codzienne czynności – nie dziwi więc zainteresowanie właśnie tego typu technologiami – komentuje Krzysztof Jonak, Poland Country Manager w Intelu.

Aż 38 procent głosujących nie chce korzystać ze sztucznej inteligencji, ponieważ ich odpowiedź brzmi: sam sobie radzę doskonale.

Z czym to jest związane? Czy wynika to z naszych obaw, czy z niezrozumienia, czym tak naprawdę jest sztuczna inteligencja?

- Sztuczna inteligencja to wciąż technologia, która jest w fazie rozwoju. Dotychczas była ona kojarzona z filmowymi wizjami, w których jej wizerunek bardzo często nie był pozytywny. Z roku na rok rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję przybywa, zwłaszcza w profesjonalnych rozwiązaniach biznesowych, z którymi kontakt zwykłego Kowalskiego jest dużo mniejszy niż np. z gogalimi. Już teraz sztuczną inteligencję możemy zaobserwować w medycynie, czy przemyśle, gdzie pomaga analizować duże zbiory danych oraz przewidywać ryzyko znacznie szybciej niż człowiek – wyjaśnia Krzysztof Jonak z Intela.

Nieliczni z nas powierzyliby natomiast sztucznej inteligencji prowadzenie samochodu (7 procent głosujących), zakupy (6 procent). Nasze obawy związane z powierzeniem robienia zakupów przez robota wydają się być niezrozumiałe. Czy maszyna nie będzie w stanie zrobić zakupów na podstawie przygotowanej przez nas listy, by kilka godzin później paczka z zamówieniem dotarła do naszego domu?

Wiele wskazuje też na to, że opinia dotycząca autonomicznych samochodów będzie się dynamicznie zmieniać wraz z popularyzacją tej technologii.

- Dostawcy rozwiązań dla autonomicznych samochodów opracowują i testują technologie nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale też przepustowości danych oraz wykorzystywanych komponentów. Pierwsze efekty możemy zaobserwować już wkrótce – jeszcze w tym roku firma BMW przy współpracy z Intelem wypuści na ulicę pierwsze 40 autonomicznych pojazdów – dodaje Krzysztof Jonak.

