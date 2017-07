45,3 mln zł do oddania ma najbardziej zadłużony konsument

Fot. Vitaly Raduntsev

Gdy do jego długu doda się niespłacone zobowiązania dłużników-rekordzistów z każdego województwa, kwota wzrasta do ponad 122 mln złotych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów.



Jak podał KRD, wśród liderów zadłużenia przeważają mężczyźni - 13 na 17 konsumentów z najwyższymi długami to panowie. W większości przypadków o odzyskanie pieniędzy od nich starają się fundusze sekurytyzacyjne, które odkupiły długi od pierwotnych wierzycieli. W sumie zadłużenie rekordzistów przekracza 122 mln zł, a na ten dług złożyło się 17 osób - wynika z danych KRD.





- Aby stworzyć to zestawienie, braliśmy pod uwagę po jednym konsumencie z każdego województwa z najwyższą kwotą długu. Do tych nierzetelnych płatników dołączyliśmy również jednego mężczyznę, którego zadłużenie okazało się być najwyższym z długów konsumentów notowanych w KRD - tłumaczy prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

- Niestety, wierzyciel tego pana nie podał jego adresu zamieszkania. Z analizy danych wynika, że średnia wieku najbardziej zadłużonych konsumentów wynosi 53 lata. W gronie rekordzistów przeważają mężczyźni - stanowią oni 76 proc. dłużników z największymi długami" - dodał, cytowany w komunikacie.

Najczęściej ich wierzycielami są fundusze sekurytyzacyjne, które odkupiły długi od pierwotnych wierzycieli - wynika z danych KRD. Na ten krok decydują się najchętniej banki, ale także firmy telekomunikacyjne czy energetyczne.

Jak wskazał KRD, lista zainteresowanych odzyskaniem pieniędzy jest jednak dłuższa. Znajdują się na niej również przedsiębiorstwa z branży budowlanej czy finansowej, firmy windykacyjne, a także gminy.



Spośród konsumentów z najwyższym zadłużeniem z poszczególnych województw, palmę pierwszeństwa, jak podał KRD, dzierży 53-latek z Warszawy. Mężczyzna ma do oddania 11,3 mln złotych, a o odzyskanie od niego pieniędzy stara się fundusz

