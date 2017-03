Dodatki do rent i emerytur. Sprawdź, jak podwyższyć sobie świadczenie na starość

Jak podnieść sobie emeryturę? Można skorzystać z całego pakietu dodatków. W ten sposób można zyskać od 10 do nawet 800 zł. Przypominamy, o jakie dodatki do rent i emerytur można się starać od 1 marca.

Dla ponad 1,43 mln seniorów otrzymujących najniższe świadczenia 1 marca był świetnym dniem. Dlaczego? Na początku miesiąca dostali największą podwyżkę świadczeń w historii. Automatycznie ich emerytury zostały podwyższone do 1000 zł brutto. Mniej zadowoleni mogą być pozostali emeryci. W ich wypadku świadczenia rosły od 10 do 18 zł. O tym, ile i komu przysługuje pisaliśmy tutaj.

Są jednak sposoby, by podnieść sobie emeryturę i rentę. Jak? Skorzystać z dodatków, których ZUS ma całkiem sporo.

Trzeba przypomnieć, że dodatki do rent i emerytur również podlegają corocznej waloryzacji. W tym roku dla świadczeń wynosiła 0,44 proc. A to oznacza, że dodatki urosły od kilkunastu groszy do maksymalnie kilku złotych. Nie zmienia to jednak faktu, że warto upomnieć się w ZUS o dodatkowe pieniądze - jeżeli ich jeszcze nie pobieramy.

Dodatki do emerytur i rent od 1 marca 2017 roku dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 209,59 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 314,39 zł dodatek dla sieroty zupełnej 393,93 zł dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 209,59 zł dodatek kompensacyjny 31,44 zł świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 10,51 zł do 209,59 zł świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 10,51 zł do 209,59 zł Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 840,00 zł źródło: ZUS, informator "Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych"



Dodatek pielęgnacyjny

Emeryci i renciści mogą wnioskować o cały szereg dodatków do świadczenia. Jednym z najpopularniejszych jest dodatek pielęgnacyjny. Może on podnieść emeryturę o 209 zł. Te pieniądze przysługują emerytom i rencistom, którzy zostali uznani za niewystarczająco samodzielnych do samotnego życia.

Taką sytuację orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie wystarczy złożyć wniosek do odpowiedniego oddziału ZUS. Po dodatek pielęgnacyjny - bez orzeczenia - zgłosić się mogą osoby, które skończyły 75 lat. W tym wypadku pieniądze przyznawane są z urzędu.

Dodatek za tajne nauczanie

O 209 zł emeryturę i rentę mogą ponieść też osoby, które skorzystają z dodatku za tajne nauczanie. Co istotne - są to pieniądze dla nauczycieli. Dodatek "przyznawany jest nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie albo przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska" - informuje ZUS.

Dodatek kombatancki i kompensacyjny

Dokładnie tyle samo pieniędzy można dostać z tytułu dodatku kombatanckiego. W myśl ustaw "kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej".

Ustawa uznaje, że osoby przebywające w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, członkowie władz powstańczych i powstańcy (np. z Poznania w 1956 roku), czy polscy żołnierze w armiach sojuszniczych też są kombatantami. Przepisy ustawy kombatanckiej mają zastosowanie także do osób, które jako dzieci zostały odebrane rodzicom w celu poddania eksterminacji lub w celu przymusowego wynarodowienia. O wszystkich przypadkach szczegółowo mówią informatory ZUS i ustawa kombatancka.

Co ważne, osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku z tytułu tajnego nauczania przysługuje tylko jeden z tych dodatków. Do dodatku kombatanckiego można jeszcze uzyskać dodatek kompensacyjny - w wysokości 15 proc., czyli 31 zł. Po te pieniądze mogą się ubiegać też wdowy i wdowcy po kombatantach.

Oba dodatki są przyznawane na podstawie zaświadczenia. Wydać je może m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ryczałt energetyczny

Kombatanci i żołnierze przymusowo zatrudniani powinni pamiętać, że przysługuje im również dodatek energetyczny. To ryczałt w wysokości 50 proc. taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanym.

Dodatek dla sieroty zupełnej

393 zł wyższej renty mogą uzyskać tzw. sieroty zupełne. Pieniądze należą się osobom z uprawnieniem do renty rodzinnej, nieposiadające obojga rodziców. Co ważne - dodatek przysługuje bez względu na wiek uprawnionego.

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

840 zł mogą zyskać do emerytury i renty niewidomi, poszkodowani w wyniku działań wojennych. Prawo do świadczenia pieniężnego dla "cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych" ustalają, na wniosek osoby uprawnionej, organy rentowe ZUS.

Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

Od 10 zł do 209 zł mogą zyskać byli żołnierze, którzy byli przymusowo zatrudniani do prac, np. w kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby miesięcy przepracowanych przymusowo. Maksymalnie można dostać pieniądze za 20 miesięcy pracy.

"Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przyznaje organ rentowy na wniosek osoby uprawnionej złożony w tym organie, wraz z zaświadczeniem organu wojskowego (Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej), potwierdzającym rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej" - informuje ZUS.

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

Od 10 zł do 209 zł mogą zyskać też osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Świadczenie to przysługuje osobom, które od 1939 roku do 1945 roku poddawane były represjom. Co to właściwie oznacza? Były osadzone w obozach pracy przymusowej ze względu na narodowość, rasę czy religię. Deportacją jest w myśl przepisów wywiezienie powyżej 6 miesięcy z miejsca zamieszkania w Polsce na tereny III Rzeszy czy ZSRR.

Tutaj również o uprawnieniu do świadczenia decyduje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.