Będzie szerszy dostęp do ksiąg wieczystych. Ziobro nadaje urzędnikom nowe uprawnienia

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Minister Spraw Wewnętrznych, Agencja Nieruchomości Rolnych i Generalny Inspektor Danych Finansowych - to kolejne instytucje, które dzięki decyzji Zbigniewa Ziobry zyskają nieograniczony dostęp do ksiąg wieczystych. Wystarczy, że znają dane właściciela nieruchomości lub jej adres.

Jak informuje "Rzeczpospolita", dostęp do ksiąg wieczystych przysługuje tylko tym, którzy znają jej konkretny numer. Są jednak wyjątki, a wskazuje je rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Właśnie nowelizacja tego rozporządzenia pojawiła się w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wskazuje ona trzy kolejne podmioty, które mogą zyskać dostęp do ksiąg wieczystych nie znając ich numeru.

Zbigniew Ziobro przyznał ten przywilej ministrowi spraw wewnętrznych, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Generalnemu Inspektorowi Danych Finansowych. Wystarczy więc, że przedstawiciele tych instytucji znają adres nieruchomości, by (za zgodą ministra sprawiedliwości) otrzymać dostęp do jej ksiąg wieczystych.

Nie jest to jednak przywilej zupełnie nowy. To efekt trzech ustaw, które w ostatnim roku uchwalono w polskim Sejmie. Mowa o ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz o Krajowej Administracji Skarbowej.

To właśnie te przepisy nadają wspomnianym podmiotom prawo do nieograniczonego dostępu do ksiąg wieczystych. Nowelizacja rozporządzenia to tylko zmiana kosmetyczna, która sankcjonuje wcześniejsze zmiany w prawie.

W efekcie prawo do nieograniczonego dostępu ma już 21 podmiotów. Oprócz sądów i prokuratur znajdują się tam komornicy, notariusze, Policja i inne służby, NIK, ZUS czy organy skarbowe.

Nowelizacja jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Następnie trafi do konsultacji publicznych.