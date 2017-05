Giełdowe spółki dzielą zyski. W maju do zgarnięcia setki milionów złotych

Każdy może być jak Sołowow i sięgnąć po zyski jednej ze spółek należących do miliardera. Wystarczy w jednym konkretnym dniu być posiadaczem akcji z prawem do wypłaty dywidendy. Na to w tym miesiącu można się jeszcze załapać w przypadku takich firm jak Tarczyński, CD Projekt, BZ WBK czy Asseco Poland. Stopy zwrotu niektórych wynoszą od 5 do nawet 16 procent.

Dobiegł końca sezon publikacji rocznych wyników finansowych czołowych polskich spółek. Tylko dwudziestka największych firm z warszawskiej giełdy zarobiła w 2016 roku "na czysto" prawie 19 mld zł. Blisko trzykrotnie więcej niż w 2015 roku. Teraz przyszedł czas na decyzję, co zrobić z zyskami. Część z nich spółki przeznaczą na inwestycje, rozwój lub pokrycie strat z poprzednich lat. Inwestorzy liczą jednak głównie na dywidendy, które bezpośrednio trafią do ich kieszeni.

Co ważne, nie trzeba być udziałowcem w spółce giełdowej w roku, z którego dzielony jest zysk, by otrzymać pieniądze. Również nie ma wymogu, by posiadać akcje przez dłuższy czas. Tak na prawdę wystarczy je mieć przez jeden konkretny dzień - przyjęty jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Tak więc każdy może uzyskać część zysków wypracowanych przez m.in. Pekao, BZ WBK czy PKN Orlen. Jak to zrobić? Wytłumaczymy w dalszej części.

Pierwsze kilkanaście spółek giełdowych już wypłaciło pieniądze posiadaczom akcji. Wśród nich jest m.in. jedna z największych grup chemicznych w Polsce - PCC Rokita. Z 202 mln zł wypracowanych w 2016 roku do inwestorów trafiło w sumie 150 mln zł. Na każdą akcję przypadło po 7,56 zł, przy czym pojedyncza sztuka w dniu ustalenia prawa do dywidendy kosztowała około 93 zł. Stopa zwrotu w takiej sytuacji to 8,1 proc.

Podział zysków dużych i znanych firm jeszcze przed nami. W najbliższych dniach dywidendę wypłaci firma Stalexport Autostrady, która zarządza odcinkiem A4 z Katowic do Krakowa. Wypłaci w sumie 149 mln zł. Pieniądze na kontach inwestorów powinny pojawić się 16 maja. Dzień później wpływ powinni odnotować posiadacze akcji Grupy Żywiec. Producent piwa podzieli prawie 185 mln zł.

Na dywidendę ze Stalexportu czy Żywca już nie można się załapać, bo dzień ustalenia prawa do dywidendy minął. Okazji w maju jednak jeszcze jest sporo. W najbliższy czwartek, 11 maja, giełda przyzna prawo do udziału w zyskach posiadaczom akcji Synthosu. Chemiczny gigant, należący do drugiego na liście najbogatszych Polaków, ma do rozdania 661 mln zł. Na udziały Michała Sołowowa (62,46 proc. wszystkich akcji) przypadnie około 413 mln zł. Pozostali akcjonariusze na każdą akcję dostaną po 50 groszy. Przy obecnych notowaniach na poziomie 5,60 zł daje to blisko 9 proc. zysku.

Za proste? Jest pewien haczyk

Pieniądze na kontach inwestorów powinny pojawić się 29 maja, bo na ten dzień Synthos zaplanował wypłatę. Co istotne, nie trzeba do tego czasu trzymać akcji. Już następnego dnia po przyznaniu prawa do dywidendy, czyli w przypadku Synthosu 12 maja, można udziały sprzedać. Przypomnijmy, że wystarczy kupić akcje Synthosu na giełdzie w czwartek 11 maja. Nie ma znaczenia czy inwestor miał ze spółką coś do czynienia wcześniej.

Jest tu jednak pewien haczyk, bo zakupy akcji w dniu z prawem do dywidendy i ich sprzedaż następnego byłaby zbyt prosta. Wraz z przyznaniem prawa do otrzymania wypłaty giełda koryguje cenę akcji o wartość dywidendy. To oznacza, że jeśli w czwartek na koniec sesji giełdowej kurs Synthosu będzie na poziomie 5,60 zł to już w piątek rano znajdzie się blisko 5,10 zł. Dlaczego? Bo dla inwestorów akcje bez prawa do dywidendy są odpowiednio mniej warte. Tym samym bilans wychodzi mniej więcej na zero.

Często jednak notowania szybko wracają do poziomu sprzed cięcia i dopiero wtedy można liczyć pełny zysk z dywidendy. Tak jest głównie w przypadku akcji spółek, które od dłuższego czasu są bardzo mocne. Dlatego też warto trzymać akcje perspektywicznych spółek jeszcze przez pewien czas.

Dobrym przykładem jest wspomniana już wcześniej spółka PCC Rokita, która 10 kwietnia miała dzień dywidendy. Mniej więcej po trzech tygodniach odrobiła całą stratę związaną z odcięciem dywidendy.

Notowania akcji PCC Rokita





Oczywiście nie jest to reguła i czas powrotu kursu do poziomu sprzed odcięcia może być krótszy lub dłuższy, a nawet przez miesiące może się to nie zdarzyć. Warto więc przed takim zakupem akcji przeanalizować sytuację spółki. Jeśli jej perspektywy nie są dobre, lepiej wstrzymać się z taką spekulacyjną grą lub inwestować długoterminowo i liczyć na wypłaty dywidend w kolejnych latach.

Maj pełen okazji inwestycyjnych

Do końca maja jest jeszcze szansa załapać się na przydział prawa do uczestnictwa w podziale zysków z 18 spółek warszawskiej giełdy. Piątek jest kluczowym dniem dla Eurocashu i Asseco Poland, czyli spółek zgrupowanych w prestiżowym indeksie WIG20. Pierwsza z nich rozdzieli 102 mln zł ze 179 mln zł wypracowanych w 2016 roku. Bardziej hojny jest polski gigant branży IT, który wypłaci prawie 250 mln zł z 301 mln zł rocznego zysku.

Prawie tyle co Eurocash i Asseco Poland razem wzięte wypłaci sam Bank Zachodni WBK, a przynajmniej zarząd banku rekomenduje wypłatę inwestorom 535,9 mln zł. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w środę, 17 maja. Co ciekawe, jest to kwota z niepodzielonego wcześniej zysku za lata 2014-2015. Ponad 2 mld zł zysku z 2016 roku nie będzie ruszane, co ma związek z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, która w ten sposób chce wzmocnić kapitałowo bank.

Wybrane spółki przyznające prawo do dywidendy w maju spółka na koniec tego dnia przyznawane prawo do dywidendy dywidenda na jedną akcję stosunek dywidendy do ceny akcji dzień wypłaty dywidendy Synthos 11 maja 0,50 zł 9% 29 maja Inter RAO Lietuva 11 maja 0,51 euro 16% 24 maja Eurocash 12 maja 0,73 zł 2% 6 czerwca Asseco Poland 12 maja 3,01 zł 5% 1 czerwca Mennica Polska 17 maja 0,70 zł 3% 26 maja i2 Development* 19 maja 1,90 zł 9% 6 czerwca Fabryki Mebli Forte* 23 maja 0,20 zł 0,25% 9 czerwca CD Projekt* 26 maja 1,05 zł 2% 13 czerwca Bank Zachodni WBK* 29 maja 5,40 zł 1,50% 14 czerwca Tarczyński 29 maja 0,65 zł 5,51% 14 czerwca źródło: money.pl na podstawie komunikatów spółek i wyliczeń strefainwestorow.pl

* - rekomendacja zarządu do przegłosowania przez akcjonariuszy

Wśród znanych polskich firm dzielących się zyskami znajdą się w tym miesiącu także CD Projekt (producent gier znany głównie z "Wiedźmina") i Tarczyński (producent popularnych kabanosów). Zarząd CD Projekt zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 100 mln zł. Będzie to pierwsza wypłata z zysku. Przez poprzednie lata spółka zyski zatrzymywała z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Znacznie mniejsze możliwości wynagrodzenia inwestorów ma Tarczyński, który miał zaledwie 11,2 mln zł zysku w 2016 roku. Z tego wypłaci 7,4 mln zł, które jednak przy względnie niskiej cenie (11,89 zł) i małej liczbie akcji daje stopę zwrotu na poziomie ponad 5 proc. Z CD Projekt wychodzi około 2 proc. Tu warto podkreślić, że kluczowa jest nie sama nominalna wartość dywidendy na akcję, a jej stosunek do kursu giełdowego spółki.

Najkorzystniej stosunek dywidendy do ceny akcji prezentuje się w przypadku litewskiej spółki Inter RAO Lietuva notowanej na naszej giełdzie. Wypłaci ona po 51 eurocentów na akcję, co daje około 2,15 zł. Przy bieżącym kursie papierów rzędu 13,40 zł daje to stopę zwrotu aż 16 proc.

Każdy, kto zainteresuje się tematem dywidend, powinien jeszcze pamiętać o jednej ważnej rzeczy - podatku. Również tu mamy z nim do czynienia. Podatek od dochodów kapitałowych, potocznie zwany podatkiem Belki, sprawi, że z każdej należnej nam dywidendowej złotówki otrzymamy na konto 81 groszy. Stawka wynosi bowiem 19 proc.