Energa pod opieką Matki Bożej. Już wiadomo, ile spółka wydała na mszę

Fot. Energa SA

Kościół oświetlony w firmowych barwach i banery reklamowe z logo grupy przy pomnikach świętych. Właśnie taka oprawa towarzyszyła uroczystości oddania spółki Energa pod opiekę Matki Bożej. Po co? By nigdy nie zabrakło "boskiego prądu". Dziś wiadomo już, ile kosztowała uroczystość. Notowana na giełdzie spółka zapłaciła za nią 12 tys. zł, same dary dziękczynne były warte ponad 5 tys. zł – donosi Gazeta Wyborcza.

Uroczystość miała miejsce na początku lutego w gdańskim kościele Opatrzności Bożej. Poczet pracowników składał pod ołtarzem kosze z darami, a księża dziękowali za ofiarę.

Treść aktu odczytał p.o. prezesa Energi i były poseł PiS Jacek Kościelniak: "Bogurodzico Dziewico, Bogiem Sławiona Matko, dzisiaj przed tobą staje wspólnota pracowników Grupy Energa". Z kolei wiceprezes firmy (działacz PiS) wyraził nadzieję, że na drodze spółki nie zabraknie "tego boskiego bożego prądu, tego bożego światła" oraz, że firma będzie "chroniona bożą pomocą, pomocą wszystkich świętych" – informuje Wyborcza.

Po uroczystości rozpętała się burza. Dominowały sugestie, by zarząd spółki zajął się poważnymi sprawami, a nie modlitwą. Spółka na wniosek opolanina Radosława Pierzgi była zmuszona ujawnić koszt organizacji uroczystości. Energa wydała na nią dokładnie 12051,60 zł. Pracownicy ofiarowali kielich mszalny, kosze z winem, owocami i chlebem. Koszt tych darów to 5436,60 zł.

Na dowiezienie pracowników na mszę firma wydała 1080 zł.