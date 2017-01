Analityk Fitch ostrzega Polskę. "Nieprzewidywalność polityczna może być negatywna dla ratingu"

Fot. Gideon Benari / Flickr (CC BY 2.0)

Jeżeli po 2017 r. nie dojdzie do zacieśnienia fiskalnego, będzie to negatywne z punktu widzenia ratingu Polski - powiedział we wtorek Arnaud Louis, analityk agencji Fitch odpowiedzialny za Polskę. Jak podaje PAP Biznes, Arnaud dodał, że większa nieprzewidywalność polityczna może wpłynąć na atrakcyjność Polski dla inwestorów oraz negatywnie wpłynąć na rating.

- Słabsza przewidywalność polityczna w połączeniu z podwyższoną zmiennością w polityce może wpłynąć na otoczenie biznesowe oraz atrakcyjność inwestycyjną Polski, co może zaważyć na wzroście gospodarczym i może być negatywne dla ratingu - dodał Arnaud.

Analityk ocenia, że należy jeszcze poczekać i obserwować, czy rozwój sytuacji politycznej faktycznie wpływa na inwestycje.

- Zakładamy, że spadek inwestycji w 2016 r. był spowodowany cyklem wydatkowania funduszy unijnych. Na 2017 r. oczekujemy wzrostu wydatkowania funduszy unijnych. Jeżeli do tego nie dojdzie, oznaczać to będzie, że wyżej wspomniane czynniki mogą wpływać na otoczenie biznesowe - zaznaczył Louis.

W ocenie analityka, wprowadzenie nowych podatków sektorowych, jak np. podatku od sprzedaży detalicznej, może osłabić otoczenie biznesowe w Polsce.

Przypomnijmy, że 13 stycznia agencja ratingowa Fitch podtrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Decyzja ta nie była zaskoczeniem - większość ekonomistów, których WP money pytał o przewidywania, twierdziła, że agencje Fitch oraz Moody's nie zmienią swoich ocen wiarygodności Polski.

Jak cytował resort finansów w komunikacie po ogłoszeniu decyzji, według Fitch, ostatnie propozycje dotyczące kredytów hipotecznych we franku znacząco osłabiły ryzyko dla sektora bankowego. Ale nie tylko to pomogło.

"W komunikacie przedstawione zostały szacunki agencji dotyczące dynamiki PKB na najbliższe lata. Agencja prognozuje przyspieszenie wzrostu z 2,7 proc. w 2016 r. do 3 proc. w 2017 r. i 3,2 proc. w 2018 r. Analitycy agencji oczekują przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego wskutek wzrostu wykorzystania środków unijnych, spadku stopy bezrobocia oraz wsparcia finansowego dla rodzin (Program Rodzina 500+)" - czytamy.

MF zaznaczyło, że agencja ratingowa przewiduje wzrost deficytu budżetowego w bieżącym roku do 3 proc. z szacowanego 2,5 proc. w 2016 r. "Wartości długu publicznego w kolejnych latach, prognozowane przez Fitch, są niższe niż projekcje MF zawarte w Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych na lata 2017-2020" - podkreślono (więcej o tym tutaj).