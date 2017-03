O posadzie w tych firmach marzy każdy. Oto najlepsze miejsca do pracy w Polsce

Dni kreatywności, wspólne śniadania, lekcje gotowania i wspólne lepienie pierogów, pokoje gier, relaksu czy miejsca pracy z dzieckiem. To tylko niektóre z bonusów, jakie oferują swoim pracownikom firmy w Polsce. Tak, to nie pomyłka, a miejsca pracy z takimi udogodnieniami od lat są również w kraju nad Wisłą. Firmy te znalazły się w kolejnej edycji Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2017 opracowywanej przez Instytut Great Place to Work. W tym roku to 20 laureatów nagrodzonych w trzech kategoriach zależnych od wielkości zatrudnienia. Choć dominują firmy informatyczne, to wyróżnione zostały także firmy farmaceutyczne, produkcyjne, handlowe czy energetyczne. Oto one. Najlepsze firmy do pracy nad Wisłą, które zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii.