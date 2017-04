Huawei dogania Samsunga i Apple. Ceny chińskich smartfonów pójdą w górę

Fot. Li shengli/Imaginechina/NYWWP

Sprzedaż smartfonów chińskiego potentata Huawei wzrosła w ubiegłym roku o 32 proc. - wynika z przedstawionych w piątek przez firmę wyników finansowych. Sukces odbywa się kosztem potknięcia Samsunga. Ceny chińskich telefonów pójdą jednak prawdopodobnie w górę.



Telefony Huawei stanowią już trzon oferty polskich sieci komórkowych. W drugim kwartale tego roku ta marka jest na szczycie oferty cenowej w większości pakietów czterech największych operatorów sieci komórkowej w Polsce. To jednak nie tylko specyfika naszego rynku. Podobna jest tendencja na całym świecie.

Jak podała agencja Reuters, trzeci największy światowy producent sprzętu telekomunikacyjnego zarobił w 2016 roku 37 mld juanów (5,4 mld dol.), przy łącznym wzroście przychodów o 32 proc. do 521,6 mld juanów (ok. 75,6 mld dol.). To nieco wolniejsza dynamika niż rok wcześniej (35 proc.), ale i tak imponująca.

Huawei jest firmą prywatną i wszystkie jej udziały znajdują się w rękach pracowników. Mimo tego publikuje dokładne dane finansowe, choć nie musi, dla zwiększenia przejrzystości swoich działań.

Według firmy badawczej IDC łączne dostawy smartfonów na rynek zwiększyły się w czwartym kwartale 2016 r. o 38,6 proc. do 45,4 mln sztuk. Udział Huawei w globalnym rynku wyniósł, jak podała IDC, 10,6 proc., Apple - 18,3 proc., a Samsunga - 18,1 proc.

Pięciu czołowych dostawców smartfonów (mln sztuk) Dostawca 4 kw.16 Liczba dostarczonych smartfonów 4 kw.16 Udział w rynku 4 kw.15 Liczba dostarczonych smartfonów 4 kw.15 Udział w rynku zmiana rok do roku 1. Apple (USA) 78,3 18,30% 74,8 18,70% 4,70% 2. Samsung (Korea Płd.) 77,5 18,10% 81,7 20,40% -5,20% 3. Huawei (Chiny) 45,4 10,60% 32,7 8,20% 38,60% 4. OPPO (Chiny) 31,2 7,30% 14,4 3,60% 116,60% 5. vivo (Chiny) 24,7 5,80% 12,1 3,00% 104,70% Inni 171,4 40,00% 185 46,20% -7,30% Razem 428,5 100,00% 400,7 100,00% 6,90% Źródło: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 1 lutego 2017

W całym roku Huawei sprzedał łącznie 139 mln telefonów, czyli prawie tyle ile przewidywała w prognozach rok temu. Dało to 29 proc. wzrostu rok do roku, podczas gdy cały rynek jest w fazie stabilizacji. Chińczycy wykorzystali m.in. kłopoty Samsunga, który zaliczył największe spadki sprzedaży wśród "pierwszej piątki" dostawców po porażce wizerunkowej z płonącymi bateriami w modelu Galaxy Note 7.

11 mld dolarów kosztów badań. Ceny pójdą w górę?

Mimo dynamicznego wzrostu przychodów zysk netto Huawei zwiększył się jedynie o 0,4 proc. do 37,1 mld juanów (5,3 mld dol.). Powodem są wysokie wydatki poniesione na badania, które wzrosły o 28 proc. do 76,4 mld juanów (11 mld dol.). Według agencji AP Huawei dysponuje największym budżetem B+R ze wszystkich chińskich firm.

O 38,8 proc. zwiększyły się też koszty administracyjne i związane ze sprzedażą. Huawei określił ich wartość na 86,4 mld juanów (12,5 mld dol.).

Jak wskazuje biuro analityczne rynku Trendforce, zwiększone koszty produkcji smartfonów w Chinach przełożą się wkrótce na podwyżki ich cen.

Huawei jest jednak nie tylko głównym dostawcą smartfonów na rynek, ale i czołowym producentem sprzętu telekomunikacyjnego dla telefonii komórkowej. Dzięki popytowi na urządzenia dla telefonii 4G jego przychody w tym segmencie wzrosły o 24 proc. do 290,6 mld juanów, dzięki czemu konkuruje o pierwsze miejsce na rynku ze szwedzkim Ericssonem.