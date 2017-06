Z rachunku iAlbatros wyprowadzono 3,5 mln zł? Alior zablokował konta

Fot. LESZEK KOTARBA / EAST NEWS

Wojna o władzę w giełdowej spółce iAlbatros Group przeniosła się do banku. Stare władze w piątek przelały 3,5 mln zł z kont spółki. Nowy zarząd zorientował się i zabrał pieniądze z kont spółki zależnej. A kiedy Alior Bank zorientował się, że nie wiadomo, kto ma prawo dysponować kontami, zablokował je.

Satis GPS to spółka zależna iAlbatros. Została ona wydzielona jeszcze w 2014 roku. To właśnie o jej konto bankowe toczy się bój pomiędzy starym a nowym zarządem giełdowej iAlbatros Group.

Przypomnijmy, że notowania iAlbatros na GPW są zawieszone i nie ma jasności, kto zgodnie z prawem sprawuje władzę w spółce. Powodem są wydarzenia z 14 czerwca, podczas których w siedzibie spółki doszło do przepychanek i próby przejęcia kontroli nad spółką przez akcjonariuszy, którzy utworzyli nową większość. Więcej na ten temat pisaliśmy w money.pl.

W poniedziałek 19 czerwca nowo wybrane władze iAlbatros Group przejęły konta spółki zależnej Satis GPS i przelały ponad 1 mln zł na innych rachunek. Po co? „Żeby uchronić je przed wyprowadzeniem przez poprzednie władze spółki”. Twierdzą, że kilka dni wcześniej z kont iAlbatros wyprowadzono 3,5 mln zł.

"Nowy zarząd spółki Satis GPS (...) otrzymał od banku Alior dostęp do wszystkich rachunków bankowych Spółki Satis GPS. Zarząd Spółki po otrzymaniu kodów dostępów do rachunków spółki Satis zabezpieczył znajdującą się na kontach gotówkę poprzez zawarcie umowy depozytu i przelaniu środków na konto bankowe przechowawcy. Zarząd Satis zdecydował się na taki krok aby uchronić majątek spółki Satis przed ewentualnym wyprowadzeniem go przez poprzednie władze spółki, które mogłyby podjąć próbę ponownego uzyskania dostępów do rachunków ponieważ pomimo skutecznego ich odwołania ciągle występują w dostępnych dokumentach KRS." – poinformowała we wtorek spółka United w komunikacie bieżącym.

United to spółka z NewConnect, która posiada znaczny pakiet akcji iAlbatros. To m.in. dzięki akcjom United udało się w ubiegłym tygodniu zebrać nową większość i powołać nowe władze w iAlbatros.

Zdaniem United istniało duże ryzyko, że poprzednie władze spółki Satis wyprowadzą z kont resztę pieniędzy, bo w trakcie długiego weekendu, były prezes Satis dokonał niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki iAlbators Group.

Zniknęło 3,5 mln zł?

Według nowych władz, były prezes nie miał prawa dokonać przelewu środków, bo jego pełnomocnictwo zostało odwołane. Mimo to, 16 czerwca z konta spółki iAlbatros przelano 3,5 mln zł na rachunki innych podmiotów.

Co na to stare władze iAlbatros? Twierdzą, że te 3,5 mln zł to „zobowiązania umowne Emitenta względem zewnętrznych, niezależnych podmiotów” – wyjaśniają w raporcie bieżącym. Dlatego ich zdaniem zarzuty dotyczące niekorzystnego rozporządzania mieniem są niezasadne.

Twierdzą też, że środki z konta Satis – ponad 1 mln zł, w tym całkowita kwota przysługującego limitu kredytu w rachunku bieżącym - zostały wytransferowane przez osoby trzecie.

Z powodu wojny o dostęp do pieniędzy w poniedziałek 19 czerwca Alior Bank zablokował konta Satis.

Te wydarzenia spowodowały, że stare władze iAlbatros postanowiły sprawdzić, co z pozostałymi rachunkami firmy. Wygląda na to, że nad nimi również chcieli przejąć kontrolę nowi zarządzający. Nie udało się. Bank odmówił im udzielenia dostępu do kont.

Wniosek o kuratora

Nadal nie wiadomo, kto zgodnie z prawem kieruje firmą. Obie strony konfliktu, zarówno stary zarząd, który bez wątpienia rządził przed 14 czerwca, czy nowy, wybrany na walnym zgromadzeniu tego dnia przez nową większość. Obie strony uważają, że to one mają prawo do reprezentowania spółki.

Stare władze nie uznają nowo wybranej rady nadzorczej i prezesa, dlatego we wtorek 20 czerwca złożyły do sądu wniosek o ustanowienie kuratora w spółce.

"W związku z nieodbyciem się Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 czerwca 2017 r, na którym miały zostać wybrane władze spółki został złożony przez jednego z akcjonariuszy Emitenta Wniosek do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS _"KRS"_ o ustanowienie kuratora w Spółce." – poinformowała spółka w raporcie bieżącym za pomocą systemu ESPI. Dostęp do tego systemu nadal mają wyłącznie stare władze spółki IAlbatros, które kierowały nią do 14 czerwca.