Jakiego internetu potrzebujesz?

Fot. Bartosz Wawryszuk

Kupując mieszkanie możesz wybrać internet mobilny lub domowy np. światłowodowy. Szybki, bezproblemowy dostęp do sieci, zapewnia tylko jedno rozwiązanie

Dziś kupując nowe mieszkanie nie musisz martwić się o internet. To deweloper zapewnia bezpieczne i szybkie łącze światłowodowe w technologii FTTH. Jednym z dostawców takich usług w Polsce jest firma Orange. W jej zasięgu jest już 1,5 miliona gospodarstw domowych z kilkudziesięciu miast, m.in. Warszawy, Łodzi, Gdańska, Wrocławia czy Krakowa.

Firma pojawia się również w mniejszych miastach m.in. Ciechanowie, Legionowie, Grodzisku Mazowieckim czy Wałbrzychu.

Technologia FTTH to również norma m.in. w największych inwestycjach deweloperskich w kraju, realizowanych przez Dom Development, JW Construction, Grupy Murapol, LC Corp, ROBYG czy Skanska. Oferują ją również mniejsi deweloperzy jak Bouygues Immobilier Polska, Budimex, Echo Investment, Archikom, czy Victoria Dom

Kto więc kupuje nieruchomość u wyżej wskazanych firm, nie musi martwić się o stabilne i szybkie łącze.

W nowym mieszkaniu można zdecydować się również na internet mobilny. Skorzystamy z niego, nie tylko w domu, ale również np. na działce. Pytanie tylko brzmi, czy nam się to opłaca i ile danych w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie zużyć. Gdy źle to oszacujemy, w połowie miesiąca możemy zostać bez internetu. A kupowanie kolejnych pakietów danych – kosztuje majątek.

Liczymy gigabajty

Internetowe potrzeby obliczyliśmy na przykładzie czteroosobowej rodziny, w której każdy korzysta z urządzenia podłączonego do sieci. Orientacyjne wyliczenia przygotował na naszą prośbę Jacek Filipowicz, redaktor naczelny portalu mGSM.pl.

Film w jakości HD? 0,8-1 GB danych. W jakości FHD – 1,3-1,5 GB. Jeśli przyjmiemy, że cała rodzina ogląda przynajmniej jeden pełnometrażowy film na Netfliksie dziennie i przemnożymy to przez trzydzieści dni w miesiącu, wyjdzie nam około 40 GB!

Gry online? Ilość danych potrzebna dla gracza hobbysty, to od 5 do 8 GB miesięcznie. – Ale nawet nie uruchamiając żadnej gry możemy koszmarnie obciążyć łącze synchronizującym się w tle Steamem – podkreśla Filipowicz.

Do tego dorzućmy streaming muzyki, korzystanie z komunikatorów i mediów społecznościowych. W tym przypadku miesięczne zapotrzebowanie jednej osoby powinno się zamknąć w przedziale 1-1,5 GB.

Przy okazji powyższych wyliczeń trzeba pamiętać o jeszcze jednym drobiazgu. Smartfony podpięte do sieci, żyją własnym życiem, pobierając aktualizacje, powiadomienia. W przypadku kilku telefonów w domu, to również GB danych co miesiąc.

Ile to daje w sumie? Zużycie 100 GB danych miesięcznie nie będzie dla nas problemem. A gdy w rodzinie aktywnie korzystamy z sieci, pobranie nawet 400 GB danych nie będzie stanowiło najmniejszego kłopotu.

W tej sytuacji internet mobilny, oferowany przez operatorów komórkowych jest bez szans. Oferowany przez nich transfer kilkudziesięciu gigabajtów danych miesięcznie, zużyjemy w kilka dni. Później zostajemy z internetem, z którego w praktyce nie da się korzystać, bo transfer jest zbyt wolny.

– Limity w rodzinie aktywnie korzystającej z internetu zawsze są zbyt małe – ostrzega Jacek Filipowicz, redaktor naczelny portalu mGSM.pl.

Jeśli więc z sieci korzysta czteroosobowa rodzina, światłowód wydaje się najlepszym rozwiązaniem

Liczba urządzeń nie ma przy tym znaczenia. Każdy z użytkowników może w tym samym czasie oglądać film w jakości HD, czy 4K bez obaw, że projekcja się przerwie, rozmawiać przez Skype. Równie dobrze, kolejna osoba, może grać w tym samym czasie online lub słuchać muzyki, najwyższej jakości w streamingu. Im więcej urządzeń tym większej prędkości w sieci potrzebujemy. Stąd oferta pakietowa na 100, 300 czy nawet 600 Mb/s.

Kto może skorzystać z zalet najszybszego internetu w Polsce? Sieć światłowodowa jest wciąż rozbudowywana. Obecnie inwestycje prowadzone są w ponad 100 miastach i masteczkach. To, gdzie jest dostępna już dziś, można sprawdzić na stronie https://www.orange.pl/view/OraPoiMapsComponentController/poi/getmap