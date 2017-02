Kupił Budweisera, Burger Kinga i Heinza. Teraz przymierza się do Unilevera. Oto Jorge Lemann

Należy do niego m.in. sieć Burger King i największa piwowarska kompania świata. Stał za jedną z największych w historii transakcji w branży spożywczej - kupnie Heinza przez Kraft Foods. Teraz sensacją stały się doniesienia o rozmowach, jakie prowadzi w sprawie przejęcia holendersko-brytyjskiego koncernu Unilever. Oto on, Jorge Paulo Lemann.

Autor: Aleksandra Stanek

Unilever na celowniku

W piątek sensacją stała się informacja o rozmowach amerykańskiego potentata rynku spożywczego Kraft Heinz w sprawie przejęcia holendersko-brytyjskiego koncernu Unilever. Jak pisaliśmy w WP money, oferta, którą złożył, została odrzucona, jednak rozmowy trwają.

Kraft Heinz produkuje m.in. słynny keczup i serki Philadelphia. Unilever stoi zaś za ponad 400 markami, w tym takimi, jak Hellmann's, Lipton czy Knorr. Jeśli doszłoby do przejęcia, byłaby to trzecia największa fuzja wszech czasów.

Koncern Kraft Heinz powstał w wyniku fuzji. Dwa lata temu H.J. Heinz Co., należący do Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, i brazylijska firma inwestycyjna 3G Capital przejęła Kraft Foods za 45 mld dol. Za transakcją stał m.in. on, Jorge Lemann, jeden z twórców 3G Capital.