Komputronik – wyniki finansowe po trzech kwartałach roku obrachunkowego 2016/2017

Po trzech kwartałach roku obrachunkowego, kończącego się 31 marca 2017 roku, Komputronik w ujęciu skonsolidowanym wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 1 552,9 mln zł wobec 1 650,2 mln zł rok wcześniej (spadek o 6,2%). Mimo nieznacznego spadku przychodów, który w głównej mierze wynika z zakłóceń branżowych związanych z ograniczeniem limitów kredytów kupieckich wyznaczanych przez ubezpieczycieli i koniecznością ograniczenia aktywności w niektórych segmentach handlowych, Grupa wypracowała poprawę parametrów wyników finansowych. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 16 511 tys. zł wobec 11 967 tys. zł (wzrost o 38%), zysk brutto wyniósł 10 893 tys. zł wobec 9 463 tys. zł (wzrost o 15,1%), zaś zysk netto wyniósł 9 544 tys. zł wobec 7544 tys. zł (wzrost o 26,5%).

Nowe kategorie w ofercie Komputronika pozwolą na szybszy wzrost sprzedaży i zysków w perspsketywie 4 – 6 kwartałów” – komentuje Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik S.A. wyniki raportu finansowego firmy za okres Q4 2016 r.

Bieżący rok obrachunkowy to dla Komputronika czas odważnych decyzji biznesowych i konkretnych wyzwań. Firma zdecydowała się na powiększenie asortymentu, decydując się na zwiększenie udziałów w branży RTV i AGD. Wprowadzenie do sprzedaży nowych kategorii: narzędzi, akcesoriów do domu, a także kosmetyków i artykułów dla dzieci, przełożyło się na powiększenie grupy docelowej. Inwestycja w rozwój kolejnych segmentów rynku to szczególnie ważne posunięcie, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w sprzedaży elektroniki w Polsce.

Q4 trudny dla całego rynku

W ostatnim kwartale 2016 roku można zauważyć rozczarowujące wyniki sprzedaży elektroniki, szczególnie w kategorii laptopy, gdzie widoczna jest wyraźna stagnacja, a grudzień przyniósł dla całego rynku spory spadek sprzedaży licząc rok do roku. Według Gfk Polonia dynamika wzrostu sprzedaży smartfonów była najniższa od wielu lat – zaledwie 10% wzrostu ilościowego, choć jednocześnie znacznie wzrosła średnia cena urządzenia.

Po wysokich wzrostach ilościowych i wartościowych w segmencie telewizorów, co głównie związane jest z dużymi imprezami sportowymi (np. Euro 2016), które skłaniały konsumentów do wymiany sprzętów, obecnie notowane są istotne spadki ilościowe i niewielkie spadki w ujęciu wartościowym.

Podobnie jest z tabletami, które po okresie, kiedy cieszyły się dużym zainteresowaniem, ustępują miejsca posiadającym coraz większe możliwości smartfonom. Zdecydowanie najlepiej na rynku radzą sobie sprzęty AGD.

„Polacy coraz chętniej kupują przydatne urządzenia małego AGD. Decydują się na inwestycje w produkty, które pozwolą zaoszczędzić im czas, np. zmywarki oraz te, które poprawią komfort życia. Stąd wymiany lodówek na większe, w tym dwudrzwiowe. Widzimy duży potencjał i dobre perspektywy, dlatego nie zaprzestajemy w rozbudowywaniu naszego asortymentu AGD” – mówi Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik S.A.

Będzie jeszcze lepiej, choć nie bez wyzwań

Skupiając się na najbliższym czasie, trudno oczekiwać znaczącej poprawy w sprzedaży konsumenckiej elektroniki kojarzonej z IT. Sam Komputronik przewiduje, że poprawa nadejdzie w 2018 roku.

Rynek ma szanse na stopniową stabilizację, dzięki mniejszej niepewności odnośnie regulacji prawnych oraz zmieniającymi się perspektywami ekonomicznymi. „Zauważamy, że bardzo często istotnie wpływają one na podświadomie podejmowane przez klientów decyzje oraz ich skłonność do wydatków” – podsumowuje Wojciech Buczkowski. Komputronik przewiduje, że w związku z wielkością i chłonnością polskiego rynku, wielu zagranicznych graczy e-commerce będzie próbowało zawalczyć o udziały, co może przełożyć się na zaostrzenie konkurencji.

„Choć kolejne wyzwania niewątpliwie są przed nami, jesteśmy przekonani że sytuacja rynkowa będzie się polepszać, a nasze wyniki piąć w górę” – prognozuje Buczkowski

