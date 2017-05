Konfiskata rozszerzona obejmie też spółki kapitałowe. Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości budzi sprzeciw

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Rząd ma nowy plan. Chce, by państwo mogło przejmować nie tylko osobiste majątki, ale także całe spółki kapitałowe. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje dalsze zaostrzenie już teraz drakońskich przepisów o konfiskacie rozszerzonej. Na alarm biją organizacje przedsiębiorców.

Pod koniec kwietnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która umożliwia odbieranie majątków osobom podejrzewanym o oszustwa podatkowe.

Przepadek mienia może nastąpić także w przypadku firm, ale obowiązują tu istotne obostrzenia. Spółka musi być własnością osób fizycznych, a konfiskata jej majątku może nastąpić dopiero po prawomocnym skazaniu osoby fizycznej. Kierowane przez Zbigniewa Ziobry ministerstwo dąży do zniesienia tych ograniczeń.

Forsowane przez resort sprawiedliwości restrykcje od początku wzbudzały ostrą, zmasowaną krytykę. Biuro Legislacyjne Sejmu, a także sędziowie i prokuratorzy wskazywali na rażące błędy proponowanych przepisów, Rzecznik Praw Obywatelskich ostrzegał przed łamaniem konstytucyjnych praw obywateli, a przedsiębiorcy i doradcy podatkowi zwracali uwagę na to, że radykalne narzędzia prawne bardziej zaszkodzą firmom-ofiarom przestępstw podatkowych niż ich beneficjentom.

Mało tego, pomysły Zbigniewa Ziobry wywołały nawet zdecydowany opór wicepremiera Mateusza Morawieckiego, pod którego naciskiem z projektu nowelizacji Kodeksu karnego wycofano zapisy o konfiskacie spółek kapitałowych.

Opór Morawieckiego

Szef resortu rozwoju i finansów nie zgodził się na to, by konsekwencje działań zarządu spółki mogła spadać na akcjonariuszy, którzy w żaden sposób nie angażują się w prowadzenie firmy. Morawiecki mógł także obawiać się, że nowych przepisów przestraszą się zagraniczni inwestorzy, którzy zazwyczaj prowadzą w Polsce działalność w formie spółki kapitałowej.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie daje jednak za wygraną i nie kryje, że chce powrócić do kontrowersyjnych przepisów. Jak dowiedział się nieoficjalnie "Dziennik Gazeta Prawna", Zbigniew Ziobro już wiosną chciał zaprezentować gotowy projekt w sprawie konfiskaty spółek kapitałowych, ale uznał, że najpierw musi przeprowadzić reformę sądownictwa. Przepisy mają oficjalnie pojawić się w drugiej połowie roku.

Ingerencja w prawo własności

Choć do przedstawienia szczegółowych rozwiązań jest jeszcze daleko, pomysł wprowadzania zarządu przymusowego w spółkach kapitałowych i konfiskowania ich majątków wzbudza zdecydowany opór organizacji gospodarczych i biznesowych.

- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców bardzo krytycznie odnosi się do omawianej koncepcji - mówi money.pl Jakub Bińkowski, sekretarz Departamentu Badań i Analiz ZPP. - Ryzyko ingerencji w prawo własności jest w przypadku takich regulacji oczywiste, zwłaszcza jeżeli mowa jest o podmiotach cechujących się rozproszoną własnością - podkreśla.

Bińkowski ocenia, że sytuacja, w której dopuszczona byłaby konfiskata udziałów osób, które w żaden sposób nie byłyby zaangażowane w proceder przestępczy byłaby "skandaliczna".

Przedstawiciel ZPP ostrzega, że przepisy te mogą służyć do eliminowania konkurencji, ponieważ "w przypadku spółek z wieloma udziałowcami bardzo ciężko będzie określić zakres odpowiedzialności poszczególnych osób za ewentualny czyn przestępczy". - Wystarczy jedna nieuczciwa osoba, by potencjalnie narażeni na straty zostali całkowicie nieświadomi procederu udziałowcy - zwraca uwagę.

- Trzeba poczekać na ostateczny kształt projektu, jednak sama koncepcja wydaje się być w zasadzie niemożliwa do skutecznego wprowadzenia w życie w taki sposób, by prawa udziałowców były w pełni zagwarantowane i zabezpieczone - stwierdza Jakub Bińkowski.

Zagrożeni uczciwi przedsiębiorcy

- Już na tym etapie powstają poważne wątpliwości, czy takie rozwiązanie nie uderzy w uczciwych przedsiębiorców - mówi z kolei Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP. Zaznacza, że ze szczegółową oceną tych pomysłów trzeba poczekać do publikacji projektu noweli.

Jak mówi, szczególnie wrażliwą kwestią jest to, czy resort sprawiedliwości będzie w stanie wypracować takie rozwiązania, które zabezpieczą udziałowców czy akcjonariuszy przed konsekwencjami konfiskaty, w sytuacji gdy nie mieli wiedzy o wykorzystaniu spółki do popełnienia przestępstwa. - Nie ulega bowiem wątpliwości, że prawo własności takich osób w przypadku konfiskaty całej spółki zostałoby naruszone i poniosłyby one dotkliwe konsekwencje za nie swoje czyny - wyjaśnia.

Czucharski zwraca uwagę na to, że "takie narzędzie nie będzie w żaden sposób efektywne w walce z tzw. słupami". - Są to podmioty, które co do zasady nie dysponują majątkiem mogącym zaspokoić poszkodowanych. Przeważnie takie spółki nie dysponują żadnym wartościowym majątkiem, gdyż ich działalność jest po prostu fikcyjna - tłumaczy.

Ograniczenie możliwości finansowania spółek

Krytycznie do proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisów odnosi się także Przemysław Ruchlicki, ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej. Jak pisze w komentarzu dla money.pl, o ile konfiskatę rozszerzoną da się obronić dla tych podmiotów, gdzie każdy ze wspólników ma prawo i jest zobowiązany do dbania o sprawy spółki, to "taki mechanizm nie sprawdza się tam, gdzie wspólnicy nie mają wpływu na prowadzenie spraw spółki".

- Trudno zarzucić osobie dającej spółce kapitał w zamian za udziały jakąkolwiek odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie spółki - zwraca uwagę Ruchlicki. - O ile w przypadku spółek osobowych można argumentować, choć nie zawsze słusznie, że są one mniejsze i opierają się na zaufaniu wspólników, o tyle taki model nie sprawdzi się w spółce z o.o. czy akcyjnej, gdzie wspólników mogą być setki czy tysiące - tłumaczy.

Przemysław Ruchlicki wskazuje, ze obejmując konfiskatą rozszerzoną spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne ustawodawca objął odpowiedzialnością majątkową inwestorów, czyli osoby, które nie mają żadnego wpływu na prowadzenie spraw spółki, a więc tych, które nie przyczyniły się do popełnienia przestępstwa. - Nowa propozycja jest kontynuacją tego niekorzystnego trendu - ocenia.

- Jest to bardzo zła wiadomość, ponieważ może ograniczyć możliwości finansowania spółek - przestrzega ekspert KIG i tłumaczy, że dotyczy to nie tylko emisji udziałów czy akcji, ale może również wpłynąć na rynek obligacji korporacyjnych. - Jeżeli bowiem majątek spółki zostanie skonfiskowany, nie będzie ona w stanie wykupić obligacji. Staną się one bezwartościowym dokumentem - stwierdza Przemysław Ruchlicki.

Prawo działa wstecz, czyli cel uświęca środki

Konfiskata rozszerzona jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej krytykowanych pomysłów rządu Prawa i Sprawiedliwości na walkę z przestępczością gospodarczą. 1 marca w życie weszły przepisy radykalnie podwyższające odpowiedzialność za fałszowanie faktur - można za to pójść do więzienia nawet na 25 lat. Tymczasem najwyżej 10 lat grozi za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem Kodeks karny przewiduje nie więcej niż 12 lat odsiadki.

Prezentując przepisy o konfiskacie rozszerzonej, Zbigniew Ziobro wprost mówił, że chodzi o załatanie dziury VAT i ściągnięcie do kasy państwa pieniędzy , które rząd chce przeznaczyć na programy społeczne w rodzaju 500 Plus. - To są kolosalne pieniądze, które bardzo przydałyby się na ważne cele społeczne, które chce realizować ten rząd wrażliwy na sprawy Polaków - mówił Zbigniew Ziobro.

Przygotowane przez MS zostały w wyjątkowo ostry sposób skrytykowane na etapie konsultacji publicznych przez sądy, prokuratury czy nawet Biuro Legislacyjne Sejmu. Negatywne opinie wzbudziło w szczególności łamanie zasady "prawo nie działa wstecz", wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej, a także posługiwanie się nieostrymi pojęciami w rodzaju "utrzymywanie stałych kontaktów".

Za "kuriozalne" zostało uznane wprowadzenie przepadku mienia uzyskanego przed popełnieniem przestępstwa, które nakłada obowiązek dowodzenia legalności majątku nabytego w ciągu 5 lat przed popełnieniem przestępstwa.

Resortowi sprawiedliwości wytknięto także to, że kryminalizuje posiadanie mienia ze źródeł nieujawnionych, ale już z nielegalnych - już nie. Oznacza to, jeśli źródło dochodu danej osoby jest nielegalne, ale jawne, sprawca nie odpowiada karnie, za to jeśli źródło jest legalne, ale nie niejawne - tak.

Za "rażące naruszenie konstytucyjnych praw obywatelskich" został także uznany przepis, który przewiduje przejście zabezpieczonego majątku na własność Skarbu Państwa po 3 latach od umorzenia postępowania karnego z powodów braku dowodów winy, niewykrycia sprawcy lub jego śmierci.