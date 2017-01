Kryzys na rynku ropy? Arabskich szejków to nie dotyczy, wciąż wydają miliardy

W Arabii Saudyjskiej wstrzymano wiele gigantycznych projektów, drastycznie obniżono pensje urzędnikom i pracownikom administracji, wzrosły rachunki za wodę, prąd i paliwa. Ale to, co dotyka przeciętnych obywateli królestwa, nie dotyczy panujących. Jego członkowie nie zwalniają w wydawaniu petrodolarów. Zobaczcie, jak szejkowie wydają swoje miliardy.

Królewska korporacja

Saudyjska rodzina królewska, na której czele stoi od 2015 r. król Salman ibn Abd al-Aziz Al Su'ud, to prawdziwa korporacja. Źródłem jej dochodów są zyski z wydobycia ropy naftowej z gigantycznych złóż odkrytych w kraju za czasów panowania ojca obecnego władcy - króla Abd al-Aziza ibn Su'uda.

Są to miliardy dolarów rocznie, które spływają do królewskiej kasy i choć kryzys odbił się na dochodach panującej rodziny, to członkowie "korporacji" nazywanej Al Saud Inc., zdają się nie przejmować malejącymi przychodami. Przyzwyczajeni do luksusu nie ograniczają oszałamiających wydatków.