Rekordowe zyski Rydzyka. Zakonnik w setce najbogatszych Polaków

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Majątek o. Tadeusza Rydzyka opiewa na ponad 55 mln zł. "Wprost" dotarł do sprawozdań finansowych kluczowych biznesów zakonnika. Majątek dałby mu 83. miejsce na liście najbogatszych Polaków.

Tygodnik, wyceniając majątek Rydzyka, przyjął dokładnie tę samą metodologię, jaką stosuje przy układaniu corocznego rankingu 100 najbogatszych Polaków. Dziennikarze podliczyli zyski, które spółki i fundacje zawiązane z toruńskim redemptorystą wypracowały za 2015 rok. "Wprost" przypomina, że rządziła wówczas jeszcze Platforma Obywatelską, która nie była skora do wspierania pomysłów Rydzyka pieniędzmi z budżetu.

Mimo to zakonnikowi udało się za 2015 zainkasować ok. 56 mln zł przychodów. To rekord w historii funkcjonowania biznesów redemptorysty. To daje mu 83. miejsce na liście najbogatszych Polaków tuż za Romanem Kluską, założycielem Optimusa oraz Michałem Kicińskim, twórcą „Wiedźmina”.

Na czym Rydzyk zarobił największe pieniądze? Radio Maryja, pierwsze i najważniejsze przedsięwzięcie, formalnie należy do zakonu redemptorystów. Ale inne biznesy Rydzyka należą do instytucji pozakościelnych, głównie do dwóch fundacji: Lux Veritatis, której jest prezesem i „Nasza Przyszłość”, gdzie zasiada w radzie programowej. A także pięciu spółek: Bonum (należy do Ojca Króla, prawej ręki Rydzyka), Scala (należy do zakonu), Geotermia Toruń, Uzdrowisko Termy Toruńskie oraz Polskie Sieci Cyfrowe. Wszystkie firmy zarejestrowane są w Toruniu i w Warszawie.

Najnowszym biznesem zakonnika jest produkcja filmowa – informuje "Wprost". Na ekrany kin wszedł właśnie „Zerwany kłos”, który opowiada historię błogosławionej Karoliny Kózkówny. Rekordowa produkcja opowiadająca o losach rotmistrza Witolda Pileckiego zarobiła 2 mln zł.