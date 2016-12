Morawiecki: budżet jest legalny i bardzo niebezpieczny dla opozycji

Fot. MAREK LASYK/REPORTER

- Trudno mi powiedzieć, co zrobi opozycja. Na szczęście według przepisów posiedzenie Sejmu może się odbywać w sali plenarnej, w innej sali, nawet poza budynkiem Sejmu - powiedział w piątek wicepremier Mateusz Morawiecki. Pytany o głosowania nad budżetem, wskazał, że budżet jest legalny i "bardzo niebezpieczny dla opozycji".

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki pytany w piątkowy wieczór na antenie TVP Info o możliwą sytuację w Sejmie po Nowym Roku, ocenił: - Trudno mi powiedzieć, co zrobi opozycja.

- Na szczęście według dzisiejszych przepisów posiedzenie Sejmu może się odbywać w tej sali, może się odbywać w innej sali, może się nawet odbywać poza budynkiem Sejmu - tłumaczył wicepremier. Dodał: - Na pewno nie damy się sprowokować opozycji.

Przypomniał, że gdy Samoobrona okupowała sejmową mównicę, to wszyscy byli oburzeni. - Oczywiście media mainstreamowe, media III Rzeczypospolitej, były skrajnie oburzone - mówił. - Natomiast, niestety, taka charakterystyczna cecha III Rzeczypospolitej - to są dwie różne miary dla tej samej sprawy. Kiedy dzisiaj ta opozycja, która była u władzy, okupuje mównicę, to się okazuje, że jest wszystko dobrze - podkreślił.

Dodał, że "przecież nie może być tak, że jeżeli jakaś jedna grupa posłów okupuje mównicę, to nie mogą się odbywać posiedzenia Sejmu".

Wicepremier o budżecie: jest legalny

Morawiecki, pytany o głosowania nad budżetem, wskazał, że budżet jest legalny i "bardzo niebezpieczny dla opozycji". - Jak się okaże, że zrealizujemy to wszystko, to można powiedzieć - rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał 40 mld zł ludziom, tym ludziom, którzy najbardziej potrzebują i budżet się dalej spina, budżet jest w całości i ma się bardzo dobrze - wskazał wicepremier.

- Ja nawet się nie dziwię, że oni protestują, jeśli chodzi o ten budżet - ocenił. - Jeżeli ten budżet został spięty i my pokażemy za 6-12 miesięcy, że można było zrealizować Mieszkanie plus, tanie budownictwo mieszkaniowe, można było zrealizować program 500 zł dla dzieci, można było zrealizować program dla przedsiębiorców, ubezpieczenia dla rolników i wiele innych rzeczy, i potem się okaże, że to jest budżet odpowiedzialny i nie wpadniemy w żadną spiralę długu, to można będzie potem zapytać, co robiła koalicja PO-PSL przez poprzednie 8 lat - powiedział Morawiecki.

- Obserwuję Sejm (...) i mam nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie, bo Polacy chcą spokoju, chcą kompromisu i tę rękę wyciągnęliśmy i mam nadzieję, że ona nie zostanie koniec końców odrzucona - wskazał.

Zdaniem Morawieckiego "naprawdę najlepiej jest usiąść do stołu (...) i posłuchać siebie nawzajem". - Mam nadzieję, że do takiego zrozumienia dojdzie (...) - powiedział.

Opr. Izabela Trzaska