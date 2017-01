McDonald’s traci pozycję światowego lidera. Sieć kawiarni wkrótce nowym królem?

Fot. STANISLAW KOWALCZUK/EN

Największa sieć fast-foodów na świecie musi uważać. Czuje już na plecach oddech największego konkurenta. I to wcale nie w dziedzinie sprzedaży hamburgerów. McDonalda zdetronizować mogą kawiarnie Starbucks.

W wojnie pomiędzy dwoma najbardziej rozpoznawanymi amerykańskimi sieciami restauracji wiele wskazuje na to, że Starbucks wkrótce zmieni McDonald's na pozycji lidera branży na świecie. Jak podaje serwis theatlas.com kawiarniany gigant w ostatnich dwóch latach notuje prawie co miesiąc 5-procentowy wzrost sprzedaży w istniejących restauracjach (nie wliczając tych nowo otwieranych), podczas gdy największa sieć z hamburgerami robi co może, by sprzedaż nie spadała.

Starbucks od lat unikał bezpośredniej konfrontacji z sieciami fast-food. Sprzedaje „napoje i trochę jedzenia” w przeciwieństwie do McDonald's, którego profil to „jedzenie i trochę napojów”. Okazuje się, że ta pierwsza strategia na świecie ostatnio święci większe triumfy.

McDonald's oczywiście zauważył zmiany na rynku. To dlatego z taką energią przystąpił do promowania swojej marki McCafe. W jego restauracjach pojawiły się więc zarówno dyniowe latte, jak i ekspresy, kosztujące 12 tysięcy dolarów każdy.

Analitycy rynkowi Nomury przewidują, że Starbucks wkrótce przeskoczy wartością giełdową McDonald's. Prawdopodobnie jeszcze nie w 2017 roku, ale ten czas się zbliża. Obecnie kapitalizacja Starbucksa wynosi 83,2 mld dolarów, przy 100,3 mld dolarów "hamburgerowej sieci".