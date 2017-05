Ostatnia szansa na zdobycie nagród w promocji Money Mania

Money Mania to cykliczna promocja organizowana przez spółkę Money.pl. Partnerami w jej jubileuszowej edycji są Bank Millennium oraz portal wakacje.pl. Nadal do zdobycia są nagrody o wartości nawet 560 zł. Na przyłączenie się do tej wyjątkowej akcji zostało już tylko kilka dni.

W dziesiątej edycji Money Manii każdy uczestnik może zarobić nawet 560 zł. Po spełnieniu podstawowych warunków otrzymamy gwarantowane 100 zł premii za założenie rachunku oraz bon o wartości 100 zł do wykorzystania w serwisie wakacje.pl. Dodatkowo aktywnie korzystając z założonego w ramach promocji rachunku, możemy dostać do 360 zł zwrotu od Banku Millennium.

Jak zdobyć 200 zł?

Pierwsze 200 zł otrzymamy, jeśli do 28 maja 2017 r. przystąpimy do Money Manii i założymy konto 360o lub 360o Student w Banku Millennium. W tym celu wystarczy wejść na stronę moneymania.pl i zarejestrować swój udział. Osoby, które zrobiły to w poprzednich edycjach, mogą zalogować się na swoje konto. Następnie klikamy link aktywacyjny, który dostaniemy na wskazany przez nas adres e-mail. Po przejściu na nasz indywidualny profil w Money Manii, wypełniamy wniosek o założenie Konta 360o lub Konta 360o Student wraz z kartą debetową. Tylko konta założone w ten sposób biorą udział w promocji. Umowę o konto musimy podpisać do 31.05.2017 r., więc nie zostało nam już dużo czasu.

W czerwcu i w lipcu bieżącego roku na nowo otwarte konto w Banku Millennium musi wpłynąć min. 1 000 zł i w każdym z tych miesięcy wykonujemy przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą dołączoną do konta lub BLIK-iem. Do 31 lipca 2017 r. w serwisie moneymania.pl musimy uzupełnić numer aktywnego konta w Banku Millennium, założonego w ramach promocji.

Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, na podanego w czasie rejestracji maila zostanie wysłana informacja o przyznaniu premii. Nastąpi to do 10 sierpnia 2017 r. Nagrody zostaną przekazane do 16 sierpnia 2017 r. Do tego czasu konto musi być aktywne. Tylko wtedy na Konto 360o lub Konto 360o Student wpłynie 100 zł premii. Na adres mailowy zostanie przekazany bon o wartości 100 zł, do wykorzystania w serwisie wakacje.pl.

360 zł moneyback

Aby dostać zwrot w wysokości nawet 360 złotych wystarczy aktywnie korzystać z rachunku w Banku Millennium. Dzięki temu, przez 6 kolejnych miesięcy, możemy dostawać zwrot 2 proc. wartości transakcji opłaconych kartą (do 30 zł miesięcznie) i 5 proc. płatności BLIK-iem (do 30 zł miesięcznie).

Kto może zostać uczestnikiem Money Manii?

Do promocji Money Mania może przystąpić każdy, pod warunkiem że ma:

ukończone 18 lat,

pełną zdolność do czynności prawnych,

polskie obywatelstwo i mieszka na terenie Polski.

W akcji nie mogą brać udziału osoby, które zawarły umowę z Bankiem Millennium dotyczącą produktów lub usług po 1 kwietnia 2015 r. lub były w tym czasie klientami banku.