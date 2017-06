Kulisy "Pomysłu na Biznes". Money.pl testuje Monster Trucka

Olbrzym. Pod maską i na zewnątrz. Money.pl w kolejnym odcinku autorskiego cyklu "Pomysłu na Biznes" ujeżdżał Monster Trucka.



Na torze byliśmy z kamerą dzięki uprzejmości firmy Extremely, wynajmującej duże pojazdy. Naszym gospodarzem był Krzysztof Ogonek.

Budowa pojazdu trwa ok. 4 miesięcy, a jego koszt - ok. 150 tys. zł. Wrażenia z jazdy... Przekonajcie się sami. Dziś odsłaniamy tylko fragment. Cały odcinek "Pomysłu na biznes" z Monster Truckiem już wkrótce. Dowiecie się, ile kosztuje prowadzenie takiej firmy oraz ile można na tym zarobić. W bonusie zobaczycie, co naszemu dziennikarzowi wpadło pod koła "monstera".