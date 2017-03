Kulczyk, Solorz, Sołowow. Oto, co kryje się w cieniu wielkich pieniędzy

"Współcześni polscy miliarderzy niechętnie dzielą się wiedzą, jak zarobić wielkie pieniądze. Każdy z nich ma na to swój własny sposób. A dziennikarz to ostatnia osoba, której to powie. To trudni rozmówcy. Mówią banałami i ogólnikami. Są drażliwi na własnym punkcie, szczególnie tego, jak są postrzegani. Tylko nieliczni potrafią zdobyć się na szczerą rozmowę" - pisze we wstępie swojej nowej książki Michał Matys.

Ale jemu udało się ich do tego namówić. Efektem jest książka, która miejscami przypomina powieść sensacyjną, miejscami kryminał. A chwilami wywołuje uśmiech.

O byłej żonie Jana Kulczyka - Grażynie Kulczyk, autor pisze tak:

"W latach 90. zaczęła pomagać mężowi w biznesie - prowadziła w Poznaniu salon Volkswagena. Wpadła wtedy na pomysł, aby importować rowery z Tajwanu. Osobiście ubiła interes.

- Leciałam trzydzieści sześć godzin. Na lotnisku, jak było umówione, czekał facet z gazetą. Ani słowa po angielsku. Okazało się, że jestem w tym biznesie jedyną kobietą. Po interesach wszyscy poszli do domu publicznego, ja siedziałam w salonie z burdelmamą, a ona mnie zabawiała rozmową - wspominała.

Sprowadziła kilkadziesiąt tysięcy rowerów. To jej nie wystarczało. Była ambitna i nie chciała żyć w cieniu męża miliardera".