Podatek od cienia, deszczu i seksu. Pomysłowość fiskusa nie ma granic

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki - mawiał Benjamin Franklin. Podatek można nałożyć na wszystko, o czym przekonują się właśnie właściciele sklepów we włoskim Treviso, którzy dostali wezwania do wniesienia opłaty za cień rzucany przez sklepowe szyldy. Jednak nie tylko oni płacą kuriozalne daniny.

Podatek od cienia

Władze Treviso na północy Włoch wprowadziły podatek od cienia rzucanego na ziemię przez szyldy sklepów. Wywołało to ostre protesty sklepikarzy, którzy nie godzą się na dodatkowe obciążenie. Już zostało ono uznane za najbardziej ekscentryczne w kraju.

Jednak opodatkowanie cienia nie jest nowością we Włoszech. W Wenecji właściciele restauracji, sklepów i innych lokali ocieniających tereny należące do miasta, zobowiązani są od lat do uiszczania stosownej opłaty, zależnej od powierzchni rzucanego cienia.