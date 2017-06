Nowy porządek świata reklamy

Bilety wyprzedane na kilka tygodni przed wydarzeniem, blisko 1200 uczestników z 270 różnych firm, 2 dni pełnych emocji prelekcji i dyskusji na temat komunikacji marketingowej i roli internetu w rozwoju firm to bilans największej w naszym kraju konferencji dotyczącej marketingu i reklamy online.

- Forum ma odzwierciedlać to, czym żyje branża – mówić o trendach w komunikacji marketingowej, możliwościach rozwoju branży online, problemach i rozwiązaniach. Zapełnione sale, emocjonalne komentarze w aplikacji i gorące dyskusje podczas przerw pokazały olbrzymie zaangażowanie nie tylko prelegentów, ale wszystkich tegorocznych uczestników – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Digitalizacja marketingu

Tegoroczne Forum IAB, które odbyło się w dniach 7-8 czerwca br., było efektem ewolucji samego wydarzenia od największej konferencji digital w Polsce do największej konferencji marketingowej. Od wielu lat bardzo wyraźnie widać że podział świat marketingowego na offline i online jest nieadekwatny.

- Mówienie o marketingu cyfrowym nie oddaje współczesnej rzeczywistości, mamy raczej do czynienia z digitalizacją marketingu i to właśnie założenie przyjęliśmy. To pozwoliło na znaczne poszerzenie tematyczne konferencji. Bardzo dużo prezentacji dotyczyło szerokiego spojrzenie na konsumenta, jego zachowań, motywacji, napięć kulturowych, które pozwalają rozumieć i wpływać na zachowania. Zupełnie nowa grupa wystąpień dotyczyła tego, jak we współczesnym świecie zmieniają się same firmy, organizacje, ze swoimi kulturami, modelami biznesowymi i operacyjnymi - komentował Krzysztof Sobieszek, Practice Lead, Business Transformation w Publicis Media, przewodniczący Rady Programowej Forum.

Tradycyjnie nie zabrakło treści na temat samej komunikacji marketingowej, trendów, najlepszych praktyk i studiów przypadku. Dyskutowano o budowaniu silnych marek, konieczności precyzyjnego targetowania reklam i sposobach efektywnego dotarcia do konsumentów. Wiele miejsca zajęły tematy związane ze sztuczną inteligencją, rzeczywistością rozszerzoną, sterowaniu głosowym czy botami. Rozmawiano o coraz silniejszej konkurencji, korzyściach i zagrożeniach związanych z rozwojem technologii. Pojawiły się też tematy kontrowersyjne, np. wpływ pornografii na rozwój technologii. Program Forum był ułożony w bloki: nowy konsument, nowa komunikacja, nowa organizacja oraz – po raz pierwszy w tym roku – nowe rozwiązania.

1200 uczestników, 90 prelegentów

W Forum wzięło udział 1200 osób (z czego 47 % to kobiety). Reprezentowali 270 różnych firm. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele agencji reklamowych, domów mediowych, reklamodawców i badaczy rynku. Byli to dyrektorzy kreatywni, stratedzy, dziennikarze, wykładowcy i analitycy. Prezesi i specjaliści pasjonujący się tym wszystkim, co dotyczy marketingu i branży online.

Zgłoszenie do wygłoszenia prezentacji mógł złożyć każdy, a decyzję o wyborze najciekawszych propozycji prelegentów podejmowała w kilkustopniowym głosowaniu Rada Programowa Forum IAB.

– Wymogiem nakładanym przez tegoroczny motyw przewodni czyli „świat pod napięciem” było wytrącenie słuchaczy ze strefy komfortu, pokazanie im sprzeczności i skomplikowania pewnych zjawisk – wyjaśniał Krzysztof Sobieszek, Practice Lead, Business Transformation w Publicis Media, przewodniczący Rady Programowej Forum.

Wśród 90 prelegentów, którzy podzielili się wiedzą i doświadczeniem, znalazł się m.in. Alexander Nix, założyciel i prezes Cambridge Analytica, który opowiedział o roli mikrotargetowania behawioralnego w kampaniach komercyjnych i politycznych, w tym o kulisach kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. Z kolei Jason Jercinovic - Global Head of Marketing Innovation agencji Havas opowiadał o korzyściach wynikających ze stosowania sztucznej inteligencji i konsekwencjach niewłaściwego jej wykorzystywania. O analizie zachowań i rozumieniu intencji konsumentów szukających informacji w sieci mówił Michael Kahn - Global CEO Performics & Performance Practice Lead Publicis Media.

- Co roku zastanawiamy się, jak program odbiorą uczestnicy i jak zrecenzuje wydarzenie dotyczące branży sama branża. Z komentarzy, jakie dostajemy wynika, że udało nam się spełnić oczekiwania, a Rada Programowa dobrze prognozowała tematy, na które marketerzy szukają odpowiedzi. Największym zainteresowaniem cieszyły się i zebrały najwięcej najlepszych ocen prezentacje stawiające w centrum zainteresowania człowieka, konsumenta i jego emocje: „Słowianin zdygitalizowany” Sebastiana Szade, „Mężczyzna w rozkroku” Czarka Kuleszy i Łukasza Zaleśnego, „Smart Brain-ding” Tadeusza Żurawskiego, „Serce i rozum” Pawła Sali, „Prymat być nad mieć” Justyny Bakalarskiej czy „Traveling CEO” Julii Izmałkowej - skomentowała Joanna Komuda, menedżer działu projektów IAB Polska.

