Nowy samochód, dla nowej firmy. Leasing, a może abonament

Leasing – obok kredytów – jest jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji w Polsce. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z tej formy płatnego użytkowania najmowanych przedmiotów. Na rynku aut, dwie trzecie właścicieli firm pozyskało w ten sposób samochód.

Z raportu „20 lat leasingu w Polsce” autorstwa Związku Leasingu Polskiego wynika, że z leasingu najchętniej korzystają małe i średnie firmy, a najczęściej branże przemysłowa, budowlana i transportowa.

Wynająć na odpłatne użytkowanie można niemal wszystko, m.in. pomieszczenia służbowe, maszyny, sprzęt biurowy, komputery, linie produkcyjne oraz samochody: ciężarowe, osobowe, dostawcze.

A w tej ostatniej kategorii – jak wynika z danych GUS za rok 2015 roku liczba firm korzystających z leasingu samochodów osobowych to niespełna 198 tysięcy.

– Zaledwie 10 proc. przedsiębiorców w Polsce. To pokazuje jak bardzo chłonny i jeszcze rozwojowy jest ten rynek. Moim zdaniem w ciągu kolejnych pięciu lat wartość leasingu zostanie podwojona – uważa Grzegorz Olszewski, dyrektor generalny Go-leasing Sp. z o.o.

Abonament zamiast leasingu?

Skąd tak mała popularność leasingu? Wynikać może ona m.in. z tego, że dealerzy proponują klientom coraz ciekawsze opcje zakupu nowych samochodów. Jedną z nich jest np. abonament.

Taką ofertę z myślą o małych firmach, przygotował np. Hyundai.

Program Hyundai Abonament, przypomina do złudzenia korzystanie z telefonu komórkowego.

Klient nie kupuje auta za gotówkę, ani na kredyt – po prostu podpisuje umowę na 12 miesięcy i może użytkować nowe auto, a kiedy umowa wygaśnie – wynająć nowy samochód.

Ile to kosztuje?

Nie ma tu opłaty wstępnej, ani końcowej. Płaci się za to stałą miesięczną ratę (od 875 zł do 1834 zł w zależności od modelu).

Dealer w zamian zapewnia kompleksowy serwis samochodu, kompletny pakiet ubezpieczeń oraz samochód zastępczy, jeśli auto na abonament z jakichś powodów odmówi posłuszeństwa.

Leasing zamiast abonamentu?

Przedsiębiorcy, którzy zamiast abonamentu, wybierają tradycyjny leasing, też nie będą narzekać na nadmiar formalności. Leasing ma natomiast wiele zalet:

- Nie trzeba mieć zdolności kredytowej, żeby wejść w posiadania auta i używać go do celów firmowych; a banki niechętnie udzielają kredytów zwłaszcza firmom na dorobku.

- Można wymienić samochód pod koniec umowy leasingowej na nowy, więc odpada nam problem kosztowanych napraw pogwarancyjnych.

- Możliwość odliczenia VAT-u.

- Użytkownik płaci jedynie za eksploatację samochodu stałe niezmienne opłaty i zazwyczaj nie musi się martwić kosztami naprawy pojazdu ani troszczyć o przyszłość samochodu – to kłopot leasingodawcy.

- Użytkownik oszczędza na czasie, bo ciężar załatwiania formalności (wybór i zakup auta, gwarancja ubezpieczenia, rejestracja samochodu) spada na barki leasingodawcy.

- „Spłacony” samochód można mieć na własność po cenie niewiele wyższej niż w salonie – najczęściej klient płaci finalnie około 105 proc. wartości nowego auta.

Wady leasingu?

Konieczność ubezpieczenia samochodu u ubezpieczyciela, którego użytkownikowi auta wskaże jego właściciel. Poza tym leasingobiorca musi mieć zgodę na wyjazd samochodem za granicę, na założenie instalacji gazowej, jeśli chciałby przyoszczędzić na paliwie czy na użyczenie pojazdu innej osobie niż najbliższy członek rodziny.

Samochód w ciągu doby bez wpłaty własnej

Czym trzeba się więc kierować wybierając leasing?

Standardowe oferty przewidują maksymalny okres leasingu samochodów nie dłuższy niż 60 miesięcy, czyli 5 lat. Zdarzają się oferty na rynku, które wydłużają go do 84 miesięcy (7 lat), ale to przynęta dla przedsiębiorców, którzy chcą za wszelką cenę płacić mniejsze raty w dłuższym czasie. I zarazem pułapka, ponieważ trzeba się liczyć z koniecznością opłacania droższego ubezpieczenia przez tak długi okres, co zwłaszcza w przypadku korzystania z używanych (kilkuletnich) samochodów mija się z celem.

Jak więc wygląda optymalna oferta leasingowa?

Warto korzystać z ofert firm, które gwarantują stałą i niską ratę miesięczną, okres leasingu od 24 do 60 miesięcy i błyskawicznie przyznają decyzję odnośnie do użytkowania auta.

Tak działa np. Hyundai Fleet Lease, ponieważ daje powyższe gwarancje, zapewnia leasingobiorcom płynność finansową (niska, niezmienna rata) oraz zdejmuje z nich obowiązek ponoszenia kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem samochodu (opłata rejestracyjna, kontrola techniczna, koordynacja likwidacji szkód komunikacyjnych).

Wielu leasingodawców umożliwia również zawarcie umowy, nawet bez ponoszenia wpłaty własnej (preferowane firmy z kryształową historią w BIK i KRS), a wszystkie formalności można załatwić ciągu doby (standardowo w przypadku aut na kredyt to okres od 2 do nawet 7 dni).

