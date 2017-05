Od pomysłu do firmy. European Start-up Days szansą dla stu najlepszych start-upów

Bezwodna myjnia samochodowa, inteligentny kosz na śmieci, interaktywna podłoga, personalizowany suplement diety, platforma społecznościowa dla influencerów –najbardziej innowacyjne pomysły na biznes zaprezentowane zostaną 11 i 12 maja podczas konferencji European Start-up Days w katowickim Spodku

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge - 11 i 12 maja - zgłosiło się blisko 200 start-upów. Jury wyłoniło 100 najciekawszych, które zaprezentują się w Scale-up Alley – dedykowanej biznesowym wizjonerom przestrzeni katowickiego Spodka.

Autorzy 18 najlepszych konceptów wystąpią nie tylko na scenach prezentacyjnych European Start-up Days, ale również Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, walcząc o zwycięstwo w swoich kategoriach.

Platforma dla influencerów

Wśród wyróżnionych pomysłów znalazła się m.in. platforma społecznościowa dla influencerów – DDOB.com (Daily Dose of Beauty), zrzeszająca głównie przedstawicieli Pokolenia Z i Millenialsów, w tym kilka tysięcy młodych liderów opinii: blogerów, youtuberów i instagramowiczów. Realizuje niestandardowe kampanie dla klientów i zasięgowe kampanie na Instagramie, wykorzystując crowdsourcing w tworzeniu treści. Firmy budują komunikację do swej grupy docelowej poprzez jej liderów opinii. Do tej pory 150 tys. zdjęć na Instagramie otagowano hasztagami #ddob, #ddobinsta i #ddobgirl.

Jury doceniło także innowacyjne na skalę światową rozwiązanie firmy Beta Bio Technology. Polega ono na pozyskiwaniu wysoko oczyszczonego beta-glukanu białka i błonnika z owsa. Wyróżnikami projektu są specjalistyczne know-how, linia technologiczna, skala projektu i jego prozdrowotne działanie w przypadku chorób cywilizacyjnych.

Interaktywna podłoga i inteligentny kosz

Przed uczestnikami Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaprezentowana zostanie również spółka Sky Tronic, która jako jedna z pierwszych na świecie pracuje nad technologią produkcji bezzałogowych statków powietrznych sterowanych za pomocą systemu wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji – logikę rozmytą (FLC). Osią projektu jest algorytm sterowania i stabilizacji lotu, który sam monitoruje, ocenia oraz steruje obiektem rozwiązując problemy tak, jak czyni to ludzki mózg. Dzięki tej technologii sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi będzie precyzyjniejsze i bezpieczniejsze w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.

Ciekawostką w Scale-up Alley będzie BIN-e – inteligentny kosz zaprojektowany jako rozwiązanie dla inteligentnych budynków, firm zarządzających gospodarką odpadową w biurach i przestrzeniach publicznych, jak urzędy, lotniska, stacje kolejowe czy centra handlowe. BIN-e jako pierwsze urządzenie na rynku ma funkcjonalność rozpoznawania odpadów i unikalnego sortowania. Wykorzystuje inteligentny system uczenia maszynowego, bazując na sieciach neuronowych.

Kolejnym innowacyjnym pomysłem jest Future steps, czyli interaktywna podłoga dedykowana przestrzeniom publicznym, tj. hotele, SPA, szpitale, biurowce, urzędy. Umożliwia ona dynamiczne wyświetlanie informacji, np. tras dojścia do pomieszczeń i odczytywanie położenia kierowanej osoby. Możliwa jest również prosta interakcja z użytkownikiem. Umiejętność lokalizacji kierowanej osoby pozwala na dynamiczne określenie i modyfikację trasy dojścia do celu, może być również zintegrowana z systemami bezpieczeństwa..

Firma Sundose wystąpi w Spodku z pomysłem na personalizowany suplement, którego skład jest każdorazowo sporządzany z uwzględnieniem predyspozycji i potrzeb zdrowotnych klienta. Przygotowuje się go w oparciu o narzędzia profesjonalnej dietetyki – ankietę zdrowotną i wywiad dietetyczny. Sam produkt jest dostarczany w comiesięcznych okresach abonamentowych, dzięki czemu nie wymaga konserwantów czy wypełniaczy.

Przed uczestnikami European Start-up Days zostanie zaprezentowana również ekologiczna, bezwodna, mobilna myjnia samochodowa – Waterless. Metody bezwodnego mycia od dawna stosowane są w krajach, w których panuje deficyt wody. Zużywa się tutaj zaledwie ok. 300 mililitrów specjalistycznego środka, dzięki któremu samochód utrzymuje czystość przez 3-4 tygodnie, a środowisko naturalne pozostaje nienaruszone.

W Scale-up Alley będzie można ponadto porozmawiać z twórcami: edukacyjnej aplikacji dla dzieci chorych na cukrzycę; inteligentnej kamery ratującej życie i zdrowie koni; słuchawek VR z funkcją odczuwania zapachów; systemu przesyłania faktur VAT metodą B2B; urządzeń do treningów chirurgii małoinwazyjnej; technologii produkcji bezzałogowych statków powietrznych sterowanych za pomocą systemu wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji oraz wielu innych innowacyjnych wynalazków. Całą setkę wystawców można zobaczyć na stronie http://www.estartupdays.eu/2017/pl/start-up-challenge/161/.

Kogo zobaczymy na European Start-Up Days

Gościem specjalnym European Start-Up Days będzie Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej. Wraz z Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i prezesem rady ministrów odwiedzi stoiska stu najlepszych start-upów zlokalizowane w Scale-up Alley. Uczestnicy konferencji będą mogli również wysłuchać jego wystąpienia nt. roli nowoczesnych technologii oraz początkujących i młodych przedsiębiorców w modernizacji gospodarczej i przejściu na czystą energię.

11-12 maja br., w debatach, wystąpieniach i prezentacjach European Start-up Days udział wezmą ponadto m.in.:

Arvind Bali, CEO, Videocon, Indie;

Maciej Balsewicz, CEO, bValue;

Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu, ING Bank Śląski;

Jarosław Bator, Business Development Director, Skanska;

Jacek Błoński, członek zarządu, Business Angels Europe, partner zarządzający, Fundusze ZMV;

Michał Ciemiński, członek zarządu, EBAN, prezes, Platinum Investors;

Krzysztof Domarecki, przewodniczący Rady Nadzorczej, SELENA FM;

Guy Hilton, CMO, Start-Up Nation Central, Izrael;

Debbi Hoehn, dyrektor Działu Nowych Technologii, Microsoft;

Patrycja Klarecka, prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

Michał Kot, dyrektor sprzedaży branż przemysłowych, Siemens;

Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. rozwoju innowacji, Polski Fundusz Rozwoju;

Julia Krysztofiak-Szopa, CEO, Startup Poland;

Robert Ługowski, współtwórca, CobinAngels, lider Konfederacji Business Angels Polska;

Tomasz Misiak, prezydent rady nadzorczej, Work Service, przedsiębiorca, inwestor;

Jarosław Rogoża, członek zarządu, dyrektor pionu badań i rozwoju, Synthos;

Jacek Santorski, polski psycholog, psychoterapeuta, wydawca i przedsiębiorca;

Mariusz Turski, współzałożyciel, AIP, Business Link, bValue;

Wojciech Wolny, prezes zarządu, EUVIC;

Dariusz Żuk, prezes, Business Link Poland.

Oni też zaczynali od start-upu

Swoimi doświadczeniami z młodymi start-upowcami podzielą się ci, którzy zaczynali podobnie, a dziś z sukcesem rozwijają innowacyjne biznesy:

Marcin Fiedziukiewicz, CEO w Job Square – współtwórca aplikacji służącej do łatwego szukania pracy tymczasowej, działającej podobnie do portalu randkowego;

Rafał Han, współzałożyciel, CEO w Silvair – firmie z Krakowa, która pracuje nad uniwersalną platformą inteligentnego oświetlenia dla klientów komercyjnych, opartego na standardzie o nazwie Bluetooth Mesh, pozwalającego na komunikację bezprzewodową i dostosowującego się np. do pory dnia;

Krystian Dylewski, właściciel 2take.it, systemu rozpoznawania treści na paragonach fiskalnych z którego korzysta Ministerstwo Finansów;

Marek Gutt-Mostowy, założyciel euroLoop – chce zbudować w Polsce Hyperloop – kolej nowej generacji, w której pasażerów i towary przewozi się w kapsułach przesyłanych specjalną tubą z obniżonym cieśnieniem, dzięki czemu osiąga się ogromne prędkości;

Ross Knap, CEO w Call Page – współautor systemu umożliwiającego konwertowanie osób odwiedzających stronę internetową w klientów w... 28 sekund; Sebastian Meszyński, CEO w ABM Space – firmie zajmującej się nowoczesnymi technologiami związanymi z sektorem kosmicznym i transferem rozwiązań do sektorów pozakosmicznych;

Jacek Olechowski, prezes, MediaCap, anioł biznesu, współtwórca sukcesu startupu Rankomat;

Konrad Pawlus, współzałożyciel SALESmanago Marketing Automation – najszybciej rozwijającej się platformy do automatyzacji marketingu w Europie, która ma szansę osiągnąć jako start-up pułap wartości przekraczający miliard dolarów;

Marcin Piątkowski, założyciel JIVR – firmy produkującej designerski składany miejski rower, wspomagany napędem elektrycznym, wyposażony w GPS, bluetooth, a także obsługę iBeaconów, co pozwala mu kontaktować się z architekturą miejską;

Maciej Piwko, prezes zarządu, współzałożyciel Everytap – aplikacji lojalnościowej dla klientów restauracji, kawiarni i kin opartej na technologii iBeacon;

Barbara Sołtysińska, założycielka indaHash i LifeTube.

European Start-up Days odbędą się w dniach 11-12 maja br. w Katowicach. Pierwsze tak duże wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu w zeszłym roku zgromadziło 2 tysiące uczestników. W tym roku ponownie celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

